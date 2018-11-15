【日盛投顧】量能不出 持續於月線附近整理

◆盤勢分析

1. 第三季上市櫃公司合計獲利維持年增長，週四台股開平高震盪，最高點 9,844 點收復 5 日線（9,811 點）但未收復 10 日線（9,853 點）、2 年線（10,412 點）、季線（10,412 點）、半年線（10,658 點）及年線（10,725 點），最低點 9,755 點回測月線（9,783 點）但守穩 11/13 低點 9,616 點，終場指數上漲 34.58 點，漲幅 0.35%，收在 9,826.46 點，成交金額為 964.59 億元，小於 5 日均量（1,018 億元）及 20 日均量（1,160 億元）。台股前波由 11,073 點快速修正至 9,400 點，拉回了 1,673 點，以反彈 0.382、0.50 及 0.618 推算反彈滿足點分別為 10,039、10,237 及 10,434 點，反彈至今的高點為 11/08 的 10,014 點，尚低於低標 0.382 的 10,039 點，若反彈未能再創高，本波將為弱勢反彈。三大法人合計買超 16.50 億元：外資買超 22.63 億元、投信賣超 1.23 億元、自營商賣超 4.90 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利盤勢止穩。

（2）、均線：支撐為 9,600 點至 9,700 點，壓力為萬點附近。

（3）、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值（55）大於 50，短線偏多整理。

3. 櫃買指數漲幅 0.39%，收在 118.64 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為月線附近，壓力為 121 點附近，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。近期法人著墨較深的個股包括矽晶圓、IC 封測、PCB、生技、設備等。

4. 台股選股方向可留意半導體、蘋概、網通、PCB、工業 4.0、車用、風電、生技、金融、越概、內需、自行車等。

半導體、蘋概、PCB、設備、生技、車用、自行車、潤泰集團相對強勢

1. 半導體：可留意封測與導線架 6239 力成、2351 順德、矽晶圓 6488 環球晶、3532 台勝科、6182 合晶、5483 中美晶及 IC 設計：2379 瑞昱、8016 矽創、3034 聯詠、3545 敦泰、2458 義隆電、6462 神盾、3227 原相、6435 大中、5269 祥碩、2454 聯發科、4968 立積等。

2. 蘋概：Apple 的手機銷售不佳，但筆電等新產品反應不差，且耶誕節消費旺季將至，蘋果供應鏈如 6176 瑞儀、5264 鎧勝 - KY、2382 廣達、2439 美律、4943 康控 - KY、3673TPK-KY、3008 大立光、2474 可成、4958 臻鼎 - KY、6269 台郡、2360 致茂、6271 同欣電仍可留意。

3.PCB：2368 金像電拚轉盈，INTEL 處理器缺貨帶動 ABF 基板供不應求，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠。

4. 設備：3563 牧德 10 月營收年增 84％，3455 由田第三季獲利年增 2 倍，2404 漢唐搶食大陸商機。

5. 生技：行政院生技產業策略諮議委員會議 (BTC 會議) 長線對生技業帶來政策性利多，可留意包括原料藥 4119 旭富、新藥 1782 中化生、4180 安成藥、4157 太景 *-KY、1760 寶齡富錦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美時、4130 健亞、4174 浩鼎、1701 中化、醫材 4107 邦特、4736 泰博、保健食品 8436 大江、4743 合一、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍。

6. 車用：Tesla 預期財報優，出貨量逐步攀升，供應鏈 1536 和大、3665 貿聯 - KY、3003 健和興、2421 建準、8349 恒耀、3019 亞光等營運可期，另外可留意倒車雷達相關的 2231 為升等。

7. 自行車：電動自行車滲透率逐步拉高，9914 美利達、9921 巨大、8933 愛地雅等可受惠。.

8. 潤泰集團：2915 潤泰全、9945 潤泰新前三季獲利亮眼，預期 2019 年將配發高股息。

9. 越概：越南在中美貿易戰中相對受惠，相關概念股包括 1402 遠東新、9910 豐泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興等。

10. 內需：受貿易戰影響較低，相關公司包括 2633 台灣高鐵、1216 統一、2912 統一超、8341 日友等。

11. 金融：美國持續升息循環，大陸開放外資比例，金融族群受惠，指標包括 2881 富邦金、2882 國泰金、2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金、2884 玉山金、2823 中壽、5871 中租 - KY、9941 裕融等。