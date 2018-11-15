香港房市10年牛市終結 25%跌幅不遠了？

根據仲量聯行最新報告指出，香港房市長達 10 年的牛市正式結束了，並預計到 2019 年底，香港住屋房價至少會下跌 15%，若宏觀經濟面持續疲軟，跌幅甚至可能達到 25%。

以房市目前降價幅度來看，市場估計香港房價跌幅達到 25% 的日子已不遠了。

根據中原地產發布的報告顯示，具香港樓市參考指標的嘉湖山莊近期就出現了高達 22% 的跌幅，香港豪宅市場受到房市降溫影響，更出現了降幅達 30% 的虧本甩賣現象，顯示賣家欲趁跌幅持續擴大之前先「流血」出售，以防日後傷亡更加慘重。

此前根據香港研究協會調查結果，近 6 成受訪者對香港未來半年的經濟持悲觀立場，4 成預計房價將會下跌，受到對市場一片看空影響，買家寧可損失訂金也要違約的情況不可勝數。

數據顯示截至 10 月底，香港新屋交易就已經出現 36 起違約案例，違約數量相較 10 年前大幅增長了 3 倍，顯示買家對房市的焦慮持續蔓延。

面對多項數據與調查結果顯示，多家證券機構也一致看空香港房市走勢。

里昂證券研究報告便指出，受到利率上升、經濟放緩及人民幣貶值等等因素影響，房市需求一片慘澹，香港房地產市場正處於 15 年來最差的經濟環境中。

耀才證券甚至預估，未來 2 年香港住宅價格跌幅可能高達 40%。

截至今年 7 月底，香港房價已經連漲 27 個月，僅僅在上半年漲幅便達 13%，連續 8 年為全球房價最難負擔之首，難以負擔的房價已導致大量買家不堪重負。

相關分析人士進一步表示，受到 Fed 年底升息可能性提升影響，香港金管局若跟進加息，屆時房地產抵押借貸成本將再上行，無疑會為香港房地產銷售市場帶來更大壓力，接連影響本地經濟表現。