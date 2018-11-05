〈分析〉香港房市搖搖欲墜的5大跡象

《彭博社》報導，香港金管局 9 月 27 日宣布將基準利率從 2.25% 上調至 2.5%，為 12 年來首度升息，同一時間，美國與中國的貿易戰持續升溫，使香港房地產市場低迷的跡象正在蔓延。

中原城市領先指數呈下行趨勢

摩根大通負責亞洲房地產和企業集團研究的負責人 Cusson Leung 表示，由於買家對中國和香港的經濟前景感到擔憂，香港房市可能重演 2015 年至 2016 年的價格修正情況；在 2015 年至 2016 年當時修正時，香港房價下跌了 13%，此次到目前為止，香港房價僅下跌約 3%。

而目前在香港金管局升息 5 週之後，香港房產市場出現幾個搖搖欲墜的跡象：



1. 房貸申請大幅下降



香港金管局的報告指出，根據中原地產代理公司的數據，9 月房貸申請量月減 56% 至 7977 件，為 20 年來最大降幅。該公司的董事總經理 Ivy Wong 表示，銀行在 8 月上調房貸利率，為申請數量大幅下滑的主要原因。

房貸申請數量大幅減少

2. 豪宅銷售急劇下滑



近幾月香港出現多起豪宅買家寧願損失訂金，也要取消訂單的情況。根據利嘉閣地產公司數據顯示，9 月豪宅交易數量為 2005 年以來最低的。該公司主管 Derek Chan 指出，「股市低迷以及美中貿易戰持續，導致投資者和欲購房住戶最終採取觀望態度」。

9 月豪宅銷售創歷史新低

3. 房地產代理商被迫休假

上個月，香港最大的房地產代理商之一美聯物業公告，在表現最差的 100 名員工中，最底端的 10 人須離開公司，中間的 55 人被要求放 3 個月的無薪假，剩餘的 35 個人將被密切觀察。該公司擁有 4000 多名房地產經紀人。

4. 房產降價求售



新聞報導與房地產廣告顯示，許多房產正在大幅降價求售，香港蘋果日報上月底報導指出，位於九龍的兩房公寓售價比 8 月時低上 28%，或 190 萬港幣。中原地產公司稱，在附近區域的兩房公寓，賣方願意將價格減少 170 萬港元。

5. 交易量降低



截至 10 月 28 日，10 月香港新房交易價格為 112 億港元，為排除假期影響後，16 個月以來的最低水平。美聯物業的數據顯示，10 月份交易數量為 1130 件，比 9 月的總交易量減少近一半。