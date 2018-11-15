美股盤中─ 蘋果拖累 道瓊跌回210點漲幅 反轉走低

在蘋果股價下跌拖累下，道瓊跌回早場逾 210 點漲幅，回檔走低。銀行股下跌亦壓低了大盤指數。

台北時間 01:29

道瓊工業平均指數下跌 68.01 點或 0.27% 至 25218.48。

Nasdaq 指數下跌 16.94 點或 0.24% 至 7183.93。

S&P 500 指數下跌 5.67 點或 0.21% 至 2716.51。

蘋果股價下跌逾 1%，跌破 200 日移動平均線主要技術關卡，Guggenheim 公司調降其評級，帶來利空。UBS 與高盛調降蘋果股價目標，投資人擔憂短期內，iPhone 銷售可能減緩。

銀行股清除早場漲幅，反轉走低。一位民主黨議員說，川普政府放寬銀行法規即將結束。高盛，摩根大通與花旗股價均下跌。

共和黨議員 Bill Pascrell 說，美國，加拿大與墨西哥的貿易協定，需要修改，才能獲得國會的通過。該談話使得股市受到壓力。

但今日股市跌幅有限，原油價格昨日大跌 7%，今日反彈上揚 2.4%，支撑了能源股。近來因供過於求，原油價格持續走低。

本週稍早，川普總統警告 OPEC，不要減產以推升油價。

分析師說，油價下跌已出現極端，預期很快將反彈。油價跌勢對債券的高殖利率造成負面影響，亦將衝擊股市的漲勢。

美國數據顯示，通貨膨脹依舊溫和，則有助減緩股市壓力。

美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 上升 0.3%，符合預期。扣除食品與能源，10 月核心 CPI 較去年同期上升 2.1%。

這些數據顯示 Fed 並不急於升息。Fed 今年已三度升息，預期年底前，將再升息一次。

分析師說，要預期未來幾季的通貨膨脹，有其難度。因為一個半月後，美國將加徵關稅。

週二，美國股市走勢震盪。道瓊收低 100 點，但盤中一度上漲逾 100 點。

週三，報導指出美國與中國恢復了貿易談判。但該消息並未拉抬股市，交易員持續注意油價走勢。