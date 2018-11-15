業績超預期的騰訊可抄底？ 蘋果獲大佬增持股價卻向下挑戰年線

• 騰訊在美 ADR 收漲 4% 在港股票賣空股數在逐步下降

周三受公司業績超預期影響，在美國粉單市場交易的騰訊 ADR 收漲逾 4.27%。

根據昨日公告，公司第三季營收年增率增長 24%，凈利潤年增率增長 30%，超市場預期。在各項業務中，廣告業務營收增速提高至 47%，長期支撐騰訊業績的遊戲業務營收卻在第三季出現了 4% 的負增長。

根據統計，截止 2018 年 11 月 14 日，騰訊港股通資金持倉成本約為 309.72 港元，持倉比例約為 1.2%，浮虧 12.12%。從沽空情況來看，空倉總量和賣空股數在逐步下降。

來源：格隆匯

10 月 14 日，投資高手段永平（步步高集團董事長）在雪球社區與投資人交流時表示，最近已經投資騰訊股票，但比例還很小。2001 年底，段永平開始以 1 美元左右「吃」進網易股。2003 年 10 月 14 日，網易股飆升到 70 美元，段永平持有的股票在一年多里漲了五十倍以上。

從技術面走勢來看，騰訊公司股價依然處於下降通道中，並不斷震盪，而公司亦通過連續庫藏股，來延緩下跌趨勢。自 9 月 7 日開始，累計庫藏股長達 1 個多月，不過公司在 10 月 12 日之後中止庫藏股。

來源：東方財富

• 網易第三季營收略超市場預期

周三盤後，網易公布第三季業績。根據公告，公司第三季營收 24.5 億美元，年增率增 35.1%，略超分析師預期 24.0 億美元。歸屬網易股東的凈利潤為人民幣 16 億元（約合 2.324 億美元），年增率下滑 37%。

第三季網路遊戲服務凈營收 15 億美元，年增率增長 27.6%，電子商務凈營收 6.492 億美元，年增率增長 67.2%。

第三季總營運開支 7.921 億美元，年增率增長 60.1%，調整後每 ADS 盈利 2.55 美元，略高於分析師預期 2.46 美元。

從公司走勢來看，有底部逐步抬高的趨勢。

• 唯品會第第三季總凈營收年增率增長 16.4%，盤後大漲逾 6%

美股周三收盤後，唯品會公布 2018 財年第第三季未經審計財報。財報顯示，其第第三季總凈營收為 178 億元，年增率增長 16.4%。

財報發布後，其股價盤後大漲 6.36%，報 5.69 美元。

市場復盤

道瓊斯 / 周二收盤 - 0.18%/ 報收 250819 / 距前低 + 3.97%

標普 500 / 周二收盤 - 0.76%/ 報收 2702 / 距前低 + 3.08%

那斯達克 / 周二收盤 - 0.9%/ 報收 7136 / 距前低 + 3.75%

中概股 ETF / 周二收盤 + 1.82%/ 報收 33.55 / 距前低 + 6.24%

• 拼多多不懼做空，反漲逾 10%

華爾街見聞消息，北京時間 15 日凌晨，做空機構 Blue Orca 發布做空報告，指拼多多誇大營收和商品交易總額（GMV），並低估其隱藏的人力成本及虧損額。Blue Orca 給予拼多多 7.1 美元的目標價，意味著較前一交易日收盤價跌去約 59%。

上述報告發布之後，拼多多僅小幅下挫，隨即拉升，盤中一度漲近 19.40 美元，日內漲幅一度超過 13%，最終收漲 11.66%，止住四連跌。

• 蘋果再遭降級 股價向下挑戰年線

華爾街見聞消息，繼周一摩根大通、周二高盛下調蘋果公司目標價之後，周三瑞銀也將公司目標價由 240 美元下調至 225 美元。

瑞銀表示，考慮到美元上漲，供應商紛紛下調業績預期，以及海外銷售的壓力，將 iPhone 手機銷量從 7500 萬降至 7350 萬，並將蘋果公司的目標股價從 240 美元下調至 225 美元。

瑞銀分析師認為，因為美元繼續升值，在中國許多消費者將選擇本土品牌的高端型號而不是 XR。

投資機構 Guggenheim 將蘋果公司的股票評級從買入下調至中性。分析師 Robert Cihra 預計，2019 年蘋果 iphone 手機銷量將下降 5%，手機價格的上漲也不足以抵消銷量的下降。

周三蘋果公司股價收跌 2.82%，報 186.8 美元，正式向下挑戰 250 年線。

交易機會

• 巴菲特第三季小幅增持蘋果 清倉沃爾瑪

華爾街見聞消息，巴菲特旗下的伯克希爾 - 哈撒韋公司周三披露第三季持倉報告，新增建倉做多摩根大通和甲骨文，繼續增持蘋果，鞏固其第二大股東的地位，並同時增持了美國銀行、高盛和通用汽車，但第第三季清倉了沃爾瑪。

• 索羅斯第三季增持蘋果、微軟 清倉 Facebook

索羅斯基金第第三季增持微軟和蘋果等股票，減持 Spotify，奈飛，摩根大通，富國銀行，美國銀行，以及花旗集團；清倉恩智浦，Facebook 等股票；建倉做多 AMD 和美光科技等股票。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：