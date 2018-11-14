〈財報〉騰訊Q3淨利年增近3成勝預期 恒指期貨走揚

騰訊 (0700-HK)今 (14) 日公布第 3 季財報，營收人民幣 805.9 億元，淨利人民幣 233.3 億元，年增 29.6%，優於預期；受此消息影響，恒指期貨漲逾 0.9%。

根據路透社報導，騰訊第 3 季營收為人民幣 805.9 億元，年增 23.6%，增幅較第 2 季減少逾 6 個百分點，為近 3 年多來最低增幅。

但騰訊第 3 季淨利達人民幣 233.3 億元，年增近 3 成，表現遠優於 Refinitiv 調查的 15 名分析師預估 (人民幣 193.2 億元)。

第 3 季財報顯示，營收年增 23.6%，主要是受惠於支付相關服務、網路廣告、數位內容銷售，以及雲服務的成長。

第 3 季增值服務業務年增 5%，至人民幣 440.49 億元；其中，網路遊戲收入下降 4%，至人民幣 258.13 億元，主要反映個人電腦客戶端遊戲收入減少，部分被手遊收入增加所抵銷。

社交網絡收入成長 19%，至人民幣 182.36 億元，主要受數位內容服務 (例如直播及影音流媒體訂購) 收入增加所推動。

第 3 季網路廣告業務收入，年增 47%，至人民幣 162.47 億元；社交及其他廣告收入成長 61%，至人民幣 111.57 億元，主要反映廣告資源增加 (例如微信朋友圈)、新的廣告形式，以及移動廣告聯盟、QQ 看點的收入成長。

媒體廣告收入成長 23%，至人民幣 50.90 億元，主要受益於電視劇及自製綜藝節目的成功，帶動騰訊視頻廣告收入增加。

其他業務方面，第 3 季收入成長 69%，至人民幣 202.99 億元，主要受支付相關服務，以及雲服務貢獻增加所推動。

騰訊公布第 3 季財報後，香港恆生指數期貨走揚，台北時間週三晚間 8 點 27 分，Investing.com 數據顯示，上漲 0.92%。