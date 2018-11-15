退歐關鍵時期三位英國內閣要員有意辭職 英鎊震盪

英國首相梅今日（11 月 14 日）當地時間下午 2 點（台北時間晚 22 點）召開了關鍵的內閣會議，希望討論英國與歐盟談判團隊達成的脫歐協議草案，以及未來英國與歐盟關係的政治宣言大綱。梅此前希望，如果獲得內閣要員足夠多的支持，將推進到國會進行投票。

然而，這場計劃召開三小時之久的「馬拉松式」會議一開始就不順利。據英國每日電訊報透露，英國就業與養老金大臣 Esther McVey 和國際發展大臣 Penny Mordaunt 有意辭職，因為對內閣會議上討論的脫歐草案文本「持嚴重保留意見」，內閣成員已提前看過幾百頁的草案。

會議期間，據 Politics Home 網站消息，英國負責蘇格蘭事務的大臣 David Mundell 也很有可能從內閣辭職。在昨夜看過草案後，他簽署了批評其中共同漁業政策的信函，另有 13 位蘇格蘭保守黨成員簽署了反對草案的信件，並於內閣會議之前遞交給唐寧街 10 號。

據稱，蘇格蘭地區要求脫歐草案寫明何時英國會徹底脫離歐盟的共同漁業政策（CFP），隨後作為一個獨立國家談判市場准入和限額問題。此前，Mundell 已對 2019 年到 2020 年過渡期內留在這一歐盟規則中感到不滿，據稱其態度是「如果不寫明英國何時徹底離開 CFP，他就離開」。

同時，梅所屬保守黨的執政盟友北愛民主統一黨（DUP）的黨首 Arlene Foster 也抵達倫敦，要就脫歐協議中的保障協議（backstop agreement）與梅進行「攤牌談判」。她堅持必須寫明北愛爾蘭地區與英國本土不會存在任何貿易壁壘。該黨幾位議員也警告稱，目前草案可能導致英國分裂。

據英國每日電訊報，據稱梅已經贏得了五個核心內閣成員的支持，分別是外長 Jeremy Hunt、內政部長 Sajid Jayid、環境部長 Michael Gove、英國總檢察長 Geoffrey Cox 和英國脫歐事務大臣 Dominic Raab 的支持，其中至少兩人是「硬脫歐派」。但 Raab 等要員還是持有保留意見。

梅在會議前表示，目前達成的脫歐草案可以保護英國經濟與就業，也依舊允許英國與全球其他國家達成貿易協議。她也排除了再舉行第二次脫歐公投的可能性。首相發言人表示，草案核心細節預計在內閣會議之後披露，梅可能在當天會後或周四回到議院討論，議會投票預計在 12 月進行。

分析普遍注意到，梅說服內閣接受現有的協議草案已然困難重重，能否通過議會投票更是一個未知數。英國反對黨工黨領袖、一直有意取代梅成為英國首相的 Jeremy Corbyn 通過發言人表示，工黨可能會投下反對票。但他也排除了舉行公投停止脫歐等選項或機制的可行性。

一直押注英國會無協議「硬脫歐」導致英股跳水的對沖基金經理 Crispin Odey 表示，做空英股依舊是正確的選擇。他認為梅已經被布魯塞爾歐盟方面「全面制服」，現在的草案版本應與六個月前歐盟想要撰寫的版本無異。這暗示了這版協議在英國內部通過的艱難程度。

國際貨幣基金組織（IMF）隨後表示，若英國無協議脫歐，可能會造成不列顛的 GDP 下滑 5.2%-7.8%；相比之下，歐盟的經濟活動可能維持原狀。英國與歐盟若在未來簽訂自由貿易協議，可能會使得不列顛的 GDP 下滑 2.6%-3.9%，而歐盟經濟依舊可以保持不變。

由於關鍵的內閣會議期間屢屢傳來負面新聞，英鎊兌美元一度短線下挫 28 點，跌破 1.30 關口，觸及 1.2927，逼近日低 1.2887，美股午盤重新站上 1.30 關口。英國公債期貨漲幅擴大 10 個跳動點。由於英鎊下跌，英國富時 100 指數一度上漲 0.7%，周三尾盤時轉跌。