原料成本增 茂生農經前三季毛利率、獲利同大減

飼料廠茂生農經 (1240) 受到新台幣匯率波動、油價上漲，玉米等大宗原料購買成本逐漸增加，第三季毛利率大減 7 個百分點，EPS 0.49 元，累計前 3 季稅後淨利 6191 萬元，年減超過 4 成，EPS 為 2.02 元。Q4 為傳統旺季，在飼料銷售及豬、雞養殖事業增加營運動能下，全年營收可望突破去年，但獲利仍將低於去年。受到中美貿易戰報復性關稅，推動美國玉米和大豆期貨價格走高，國際油價時高時低造成原料運輸成本變動、新台幣匯率等大環境因素造成成本增加，但茂生農經未及時無反應售價，雖第三季營收 3.45 億元持穩，但獲利表現不佳，稅後淨利 1544 萬元，EPS 0.49 元，較去年同期的 4375 萬元、1.46 元大減。累計前三季前 3 季稅後淨利 6191 萬元，年減超過 4 成，EPS 為 2.02 元



茂生農經表示，公司持續深耕拓展養殖業務，採用少量客製化飼料，且符合飼養戶需求的產品具市場競爭優勢，第一批規模數萬隻雞的專業養殖場已加入合作 (代養) 營運，預計年底及農曆過年陸續出貨進行銷售。此外，公司位於竹山的養豬場，強化飼養管理，淘汰一定年限的種母豬，並自培育或外購種母豬以增加生產仔豬數量，配合擴建分娩舍及保育舍哺乳用母豬舍等設備，預計對公司未來業績增加有明顯的貢獻。



展望未來，茂生農經表示，冬季進補及農曆過年肉品需求大，飼料銷售量可望增加，加上整體養殖業務攀升，第四季營收看旺，全年營收可望突破去年。目前原料購買成本已回穩，且持續與飼養戶合作，拓展養殖規模，預估明年在雞鴨鵝養殖部分，會再增加養殖場數，藉於提高養殖營收占比，減少外在環境不可控制因素影響，穩定公司營運獲利。