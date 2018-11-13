中美高層通話後 傳劉鶴將赴美談判 為月底川習會鋪路

美國財政部長梅努勤與中國國務院副總理劉鶴恢復高層通話，最新消息更指出，劉鶴很有可能在近期訪美，為 11 月底的 G20 川習會先鋪路。中國國務院總理李克強今 (13) 日則在新加坡表示，希望能透過磋商解決中美貿易分歧。

在《華爾街日報》爆出中美雙方高層在上周五進行電話會談後，《南華早報》報導更指出，劉鶴很可能在近期訪問華盛頓，為月底的川習會進行事先籌備工作。

事實上，劉鶴在上周六會見美國前國務卿基辛格時再度呼籲，「中美關係穩定」符合世界利益，強調應妥善處理經貿等領域問題。觀察人士指出，北京方面希望基辛格的訪問，能為川習會鋪平道路，當年基辛格曾在 1972 年斡旋當時美國總統尼克森與毛澤東的會面。

至於人還在新加坡訪問的李克強也在演講中強調，貿易戰沒有贏家，希望透過磋商解決中美貿易分歧，雙方應本著相互尊重、平衡互利、信守承諾的原則談判，來找到雙方都可以接受的解決方案。

李克強更指出，希望 3 年內能完成與東南亞國家之間就南海行為準則的磋商，認為這類協議將有助自由貿易，並希望明年敲定與另外 15 個國家的區域全面經濟合作夥伴關係協定（RCEP）。報導指出，目前各國在 RCEP 重要領域意見分歧，與會各方一致同意放棄今年內達成實質性妥協。

人民幣聞訊反彈

中美關係也緊緊牽動外匯市場走勢，今日一早離岸人民幣一度跌到逼近 6.97 大關，隨後雙雙反彈，離岸升破 6.95 元，在岸則穩定在 6.955 元左右。有交易員指出，在岸人民幣逼近 6.97 元時有少數中資大行賣出美元，限制人民幣跌破該價位，之後展開一波快速反彈，美元賣盤涌現，離岸與在岸市場情緒相互傳染。

之後傳出劉鶴預計很快將訪問美國與美方經濟官員舉行會談，加上離岸人民幣隔夜同業拆借成本 (Hibor) 創自 10 月 9 日以來的最大上漲，刺激離岸人民幣即期再次快速揚升，在岸同樣有可觀漲幅。

離岸人民幣今日走勢 (圖自新浪財經)

尤其近期人民銀行對穩定匯率的態度更為明確，上周五發布的第三季貨幣政策報告中有關人民幣匯率政策的表述，刪除先前五年連續出現的「加大市場決定匯率的力度」，並新增「並在必要時加強宏觀審慎管理」。市場人士指出，未來人行可能動用一系列市場化或非市場化的手段措施維持人民幣匯率的基本穩定，短期內破 7 的機率降低。

FXTM 富拓貨幣策略和市場研究全球主管 Jameel Ahmad 更指出，目前美元升至新高，讓市場猜測年底前新興市場是否會再面臨新一輪跌勢，直指「人民幣的抗跌性被視為新興市場在新一輪大跌前的最後屏障之一。」