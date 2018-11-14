上海搶申2032奧運？上海體育局正招標研究可行性

上海市搶爭申辦 2032 年夏季奧運會之事傳言已久，而最新週三 (14 日)《上海政府採購網》發布了《關於申辦 2032 夏季奧運會可行性研究服務的單一來源公示》公告，顯示上海市政府體育局確實正針對申辦 2032 夏季奧運會的可行性，進行研究分析之招標。

據《上海政府採購網》發布的《關於申辦 2032 夏季奧運會可行性研究服務的單一來源公示》公告顯示，上海市體育局擬花費人民幣 64 萬元，對申辦 2032 夏季奧運會進行可行性研究分析招標；而上一次中國主辦奧運會，就是十年前的北京奧運。

市場早已多次傳言，上海市欲力爭申辦 2032 年奧運會，而此一傳言也在週三 (14 日) 本公告出示之後，證實上海市確實在考慮此一可能，惟目前僅在研究可行性的初步發展階段。

陸媒《第一財經》報導，北京體育大學博士易劍東表示，此次上海市政府的招標金額為人民幣 64 萬元，此一數額老實說並不太大，易劍東認為：「我們可以理解為申辦奧運會漫長進程的一個低調開始。」

申奧過程相當複雜且漫長，首先申辦城市需先向國際奧委會提出書面申請，而國際奧委會在奧運會舉行的前 8 年會開始招標，欲舉辦奧運會的城市須在報名截止之前，以正式的書面向國際奧委會提出申請，同時申請的書面報告必須經該國奧委會的批准，並由該國政府簽署表示支持。

之後國際奧委會將對提出申辦的城市進行初步篩選與資格審查，同時根據申辦城市的書面陳述以及對城市的基本情況了解後，國際奧委會將篩選出數個城市入圍，而國際奧委會評估委員會對申辦城市進行實地考察後，最後由國際奧委會全會投票，確定舉辦城市。

北京鳥巢體育館 圖片來源：afp

易劍東說道：「一個月前有聽說上海擬申辦 2032 奧運會，現在有招標公告，至少說明當地政府有這個意向，但要成型還需要一定時間，一是還需要國家與奧組委層面有這方面的意向，二是國際奧組委從發通知到最終舉辦，也需要好幾年的時間。」

而事實上申辦奧運會的城市競爭者眾，中國境內也不少城市申奧呼聲極高，如成都、河南等地，但易劍東認為，整體而言上海優勢還是較大。

易劍東表示：「整體而言，上海的優勢很大，主要是歐、美等國對申辦奧運的熱情減弱，亞洲國家尤其是中國很多城市，無論從經濟實力還是申辦慾望都很強，畢竟奧運會對一座城市品牌與經濟發展的影響力還不錯，但任何事都要經過科學理性地研究與分析後，再做決定更佳。」