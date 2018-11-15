銀行監管寬鬆到頭了？美國金融服務委員會准主席稱「到此為止」

民主黨人執掌眾議院給美國金融業帶來的一大直接影響是：監管寬鬆將可能只是曇花一現。

美東時間 14 日周三，面對出席聽證會的聯準會負責銀行業監管副主席 Randal Quarles，明年 1 月可能出任眾議院金融服務委員會主席的加州民主黨眾議員 Maxine Waters 表示，她領導金融服務委員會後，對華爾街金融機構放寬監管的努力將是不可容忍的。

「沒錯，這個委員會這段時間在削弱監管，讓我們的經濟面臨又一場金融危機的風險，到了（明年）1 月，一切會到此為止。」

Waters 明確表示了對大機構放寬監管的擔憂。她說，「我必須說，我擔心聯準會今年削減最大金融機構資本和流動性要求的那些提議，那會削弱多德 - 弗蘭克法案的強大保護，它在避免美國經濟陷入又一場代價高昂的金融危機。」

不過，Waters 還說，媒體、甚至一些同事錯誤表述了她和共和黨人的關係，她希望同對方合作。

現任眾議院金融服務委員會主席是德州共和黨人 Jeb Hensarling。華爾街見聞此前提到，今年 5 月，川普簽署通過了改革多德 - 弗蘭克法案，這是 2010 年以來美國最大的金融監管改革。而 Hensarling 是多德 - 弗蘭克法案的長期反對者，可能設計出更為激進的回撤金融監管方案。



5 月末，聯準會公布放寬銀行交易限制提案，首次修訂多德弗蘭克法案的沃爾克規則，將減少銀行合規成本。其根據交易資產和負債規模將銀行分類，10 億到 100 億美元規模的銀行面臨「溫和」要求，低於 10 億美元的不必證明合規。



10 月末，聯準會又公布了新的監管草案，進一步為小銀行減負，明顯減少資產 1000 億 - 2500 億美元的銀行所受監管將明顯減少，包括取消壓力測試。

10 月初，聯準會負責金融機構監管的副主席 Randal Quarles 還表示，僅規模一個標準不應成為銀行治理方式的決定因素，相反，應該使用各種關注風險特徵和系統性危險的因素。隨著聯準會繼續審查監管規定，資產超過 2500 億美元的銀行面臨的監管將被放鬆。



不過，Waters 以上表態不算意外。對於 11 月選舉後參眾兩院分別由兩黨把持的新格局，高盛預計，監管法規的日程幾乎不會受影響，因為 1、大部分眾議院通過的法案可能都會在參議院遇阻，2、大多數川普政府主持的修改監管舉措根據現有的權限已經可以推行，無需國會批准。不過，一些眾議院委員會對醫療健康、金融服務等某些領域的監管審查可能增加。

Waters 講話當天，本周三美國金融板塊下跌。截至發文，標普 500 金融板塊指數跌約 1.9%，標普跌約 0.8%。