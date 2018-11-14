馬化騰：其他業務收入貢獻已超越網絡遊戲！

內地暫停對新網絡遊戲商業化審批，嚴肅處理兒童、青年人沉迷網遊的不健康社會現象；騰訊(00700-HK)股價亦跌至年半以來低位。騰訊主席馬化騰11月14日季度業績電話會議上強調，第三季度來自網絡遊戲以外的收入，已超逾網絡遊戲，成為集團的主要收入來源。

翻看業績，季內來自網絡遊戲收入為258億元，而來自社交媒、網絡廣告，以至支付、雲服務等其他收入，共起來總額達到548億元。

騰訊第三季度業績，雖然面對內地加強監管網絡遊戲審批暫停，但集團期內仍能發佈了10款新遊戲包括《自由幻想手遊》、《我叫MT4》及《聖鬥士星矢》，令收入同比增長7%及環比增長11%至195億元(人民幣.下同)；管理層解釋這些遊戲早於12個月經已完成開發，經遊說後容許作商業化營運。至於仍有15款新遊戲仍待監管當局審批，目前沒有最新訊息，仍然等候當局重新展開審批。集團也推出健康遊遊系統，包括透過面部識別技術認出受保護兒童青少年，限制其遊戲時間；管理層強調，集團的遊戲收入來源以成年人為主，受到影響不大。而加強對網絡遊戲監管，有助行業長遠持續健康發展。

不過管理層對個人電腦客戶端遊戲業務前景較為審慎，因為始終遊戲用戶正由個人電腦轉移往手機去；季內個人電腦客戶端遊戲收入便錄得同比下跌15%及環比下跌4%至124億元。

集團致力拓展網絡遊戲以外業務，重心由網上消費者轉移至網上商業，為企業於網上賦能，加強企業與消費客戶、供應商及資源的連系。例如建立智能康健生態圈，協助客戶透過網上問診，醫生亦可利用智能影像診斷，加快診斷，又可以透過網上支付診金；為雙方提供增值服務創造新的商機。又例如拓展汽車行業互聯網應用，讓司機於網上買汽車保險、分期付款等。

騰訊推出的小程序，市場反應良好，並引來同業相應推出近似的應用程式，競爭提升。管理層認為有助培育更多開發商；而騰訊在這市場具有獨特優勢，包括龐大的微信用戶群，利用二維碼讓線下商戶也可以運用等。

季內集團的毛利率環比跌2.8個百分點至44%，非通用會計準則純利率亦跌2.5個百分點至25.3%。管理層解釋，由於來自較低毛利率的支付、雲服務等業務收入佔比提升所致；但隨著這些業務發展出更多增值服務，長遠毛利率可望改善。

展望2019年，集團的重點工作，將致力打造平台與內容事業群，配合用戶對多媒體內容的需求日益增加及內容創作者對內容分發平台的需求也越來越大；此外亦大力發展雲與智慧產業事業群，為傳統行業的數字化轉型提供先進的技術及能力。