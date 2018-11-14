騰訊三大看點讓業績超出市場預期

騰訊(00700-HK)第三季度業績表現優於市場預期，支付業務、雲服務以至投資收益均表現突出，給市場帶來喜訊。

騰訊於2018年第三季度非通用會計準則股東應佔盈利197.1億元(人民幣.下同)，環比持平，同比增長15%；優於市場預期的同比增長約10%；股東應佔利潤233.33億元，環比增長31%，同比30%。

騰訊各項業務表現以支付和雲服務等其他業務至為突出，毛利同比增長88.7%至46.21億元，為騰訊業績增長主要火車頭。

騰訊主席兼首席執行官馬化騰於2018年第三季業績報告中介紹，其他業務於季內的收入環比增長為16%，同比增長69%至202.99億元；主要反映集團支付相關服務及雲服務收入的增加。

騰訊保持在中國移動支付市場的領先地位，日均交易量同比增長逾50%，其中線下日均商業支付交易量同比增長200%。於2018年10月推出首項跨境移動支付服務，令WeChat Pay香港用戶可於中國內地以港元進行人民幣計價的交易。又將金融科技服務擴展至財富管理、小微貸款及保險領域。理財通在其基金產品系列中加入養老基金，截至本季末其資產保有量超過5,000億元。

雲服務收入增長更為凌厲，同比增長逾一倍及環比兩位數百分比增長，首三季的收入逾60億元。雲服務在遊戲及直播領域維持領先地位，並擴大在金融及零售等其他行業的市場份額。雲服務的付費客戶數同比倍數增長。

另外，集團在其他收益淨額同比錄得大幅增長123.6%至87.62億元。主要涉及若干投資公司的估值增加，包括美團點評於首次公開售股後所得公允價值收益。騰訊亦已就若干垂直行業（如網絡遊戲、娛樂及電子商務）的投資公司作出減值撥備。

據季度業績公告披露，騰訊於2018年9月末於上市投資公司權益的公允值為2731.04億元，較6月末增長334.14億元或13.9%。另外，集團於聯營公司的投資資產達2141.78億元，較2017年末大幅增長88.2%或1003.99億元。受惠於其他收益激增，集團季內純利率29%，環比增加4個百分點。

網絡廣告季內毛利亦錄得強勁增長48.8%至59.68億元；網絡廣告業收入環比增長15%至162.47億元。其中社交及其他廣告收入環比增長19%至111.57億元，主要受益於小程序收入的增加及微信朋友圈廣告曝光量的增加。至於媒體廣告環比收入增長8%至50.90億元，反映因電視劇及自製綜藝節目的成功而帶動騰訊視頻廣告收入增加。

不過核心增值服務季內毛利則同比下跌1.3%至248.91億元；收入則環比增長5%至440.49億元。其中網絡遊戲收入環比增長2%至258.13億元，反映本季推出的智能手機遊戲收入的貢獻，部分被個人電腦客戶端遊戲收入減少所抵銷。至於社交網絡收入環比增長8%至182.36億元，則主要受遊戲內虛擬道具銷售與數字內容服務（如直播服務及視頻流媒體訂購）收入增加所推動。

流動資金方面，季內錄得債務淨額292.27億元，環比跌17.2%；自由現金流為263.54億元，其中經營活動現金流入318.19億元，資本開支54.65億元。

2018年前9個月收入為1329.95億元，同比增長16.6%；股東應佔利潤644.9億元，同比增長27.2%。每股基本盈利6.832元，增長26.7%。

季內，集團動用5.356億港元回購了166.85萬股公司股份，其後並已被註銷；旨在提高股東價值。

於2018年9月末集團聘用員工52,612名，同比增長9140名或21%；總酬金亦則增長近17%至112.51億元。

馬化騰分析，季內收入同比增長24%，主要受惠於支付相關服務、網絡廣告、數字內容銷售及雲服務的增長。經營盈利同比增長22%。非通用會計準則經營盈利同比增長4%。公司權益持有人應佔盈利同比增長30%，主要是由於投資相關項目產生的其他收益淨額較去年同期增加。非通用會計準則權益持有人應佔盈利同比增長15%。

市場焦點網絡遊戲表現，當中智能手機遊戲收入同比增長7%及環比增長11%至人民幣195億元，主要受惠於新遊戲的貢獻。本季發佈了10款新遊戲，包括《自由幻想手遊》、《我叫MT4》及《聖鬥士星矢》。受惠於旺季因素及皮膚個性定制化，《王者榮耀》的付費用戶環比增長，因而收入錄得環比增長。按月活躍賬戶及日活躍賬戶計，《王者榮耀》持續保持在中國的遊戲領先地位。

本季，騰訊在用戶數及使用時長方面進一步增加了在智能手機遊戲市場份額。遊戲推出計劃內擁有15款已獲商業化批准的遊戲，大部分是基於已有IP的角色扮演遊戲及動作類遊戲。根據AppAnnie的公佈數據，按月活躍賬戶計，騰訊的《PUBG MOBILE》在國際市場成為全球（中國除外）第二受歡迎的智能手機遊戲。

個人電腦客戶端遊戲方面，收入同比下降15%及環比下降4%至人民幣124億元。收入同比下降乃由於用戶逐漸向手機遊戲遷移，以及去年同一季的基數較高所致。雖然收入環比減少，但流水（遞延前）環比增加，乃受惠於旺季因素及《穿越火線》、《地下城與勇士》與體育類遊戲的內容更新。於2018年11月，Invictus Gaming (IG)在英雄聯盟全球總決賽成為中國首支奪冠的電競團隊，此場總決賽亦

創下觀戰人數的新紀錄。

作為中國領先的遊戲企業，集團致力為孩童打造健康的遊戲環境。騰訊已自行對未成年人士的遊戲行為實施嚴格的限制，並於最近採取實名身份驗證及人臉識別等措施以加強有關限制的執行。此等措施有助遊戲行業建立更具持續性的基礎，有利未來發展。

騰訊2018年第三季度業績，收入805.95億元(人民幣.下同)，環比增長9%，同比增長24%；非通用會計準則股東應佔盈利197.1億元，環比持平，同比增長15%；優於市場預期的同比增長約10%；股東應佔利潤233.33億元，環比增長31%，同比30%；每股基本盈利2.469元，環比增長30%，同比增長29%。

文:周燕芬