〈藍天宏匯標雙子星〉董座許崑泰：擁資金能力 盼攜國內外團隊打造台灣新門戶

藍天電腦 (2362-TW) 攜手宏匯集團參與台北雙子星標案，今 (23) 日召開記者會，許崑泰強調，團隊背景組成皆為台資，且資金充沛、擁有建設及經營能力，未來將攜手群電 (6412-TW)、美國 S.O.M、凱悅國際等國內外業者，打造「台灣新門戶」。

許崑泰指出，藍天電腦與宏匯集團投入雙子星標案有兩個最重要的原因，第一是使命感、第二是擁有資源和能力，希望能把這個案子做到「極限的美好」，若由台灣本土的團隊來經營會更有意義。

而宏匯集團總裁黃坤泰也指出，除了集團內部資源整合外，也將引進國內外頂尖團隊加入投標陣容，包含美國 S.O.M 聯合事建築師事務所、群光電能以及凱悅國際 (Hyatt)。

其中 S.O.M 設計過杜拜哈里發塔，和紐約世貿中心大樓等多棟世界級高樓，目前全世界超過 400 米以上的超高層大樓，排名前 16 棟中有 7 棟是由 S.O.M 設計。

而宏匯近年積極參與台灣公共建設，包含台北市「內科之心」、新北市新莊的宏匯新北廣場以及新莊副都心的 iTower 辦公大樓與凱悅嘉軒酒店等 BOT 案，總開發面積達 13.4 萬坪，總投資金額約台幣 150 億元，預計 109 年起陸續投入營運。

黃坤泰指出，預估在 50 年契約期間內，3 大 BOT 案將為政府創造至少新台幣 76 億元以上的權利金收益，貢獻超過 200 億元台幣稅收，並增加 1 萬個以上就業機會。