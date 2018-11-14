艾訊Q4業績估持平或略增 策略性接單助毛利率持穩

工業電腦廠艾訊 (3088-TW) 今 (14) 日召開法說會，發言人黃士青指出，今年布局博奕產品效益漸顯，雖然目前市場上英特爾 CPU 缺貨，但公司因提早備貨，預計到明年上半年都還能正常出貨，第 4 季營收估較上季持平或小幅成長，加上自有品牌佔比提升，及 ODM 業務挑單生產下，毛利率可望維持水準。

黃士青指出，艾訊 10 月營收 4.4 億元，較上月持平，年增近 5 成，就以往經驗來看，11、12 月表現不差，英特爾 CPU 缺貨的消息 6 月就有聽說，那時就開始備貨，預計到明年上半年的都還能正常出貨，不會有掉訂單的問題，加上布局博奕產品的效益顯現，預計第四季估較上季持平或略增。

毛利率方面，黃士青表示，由於部分特定的大單因為議價能力較強，拉低毛利率表現，未來除了大單外，都會選擇性接單生產，短期內可能會影響接單狀況，但中長期對營運正面，未來會持續朝毛利較高的自有品牌業務發展，毛利率要維持在 30% 以上。

至於美中貿易戰，黃士青指出，目前主要組裝產能都在台灣，僅機殼生產在中國大陸，不過現在全球機殼幾乎都在大陸生產，所以都會被課到稅，目前艾訊美國及歐洲銷售比重最大，合計達 73%，中國不到 10%。

艾訊今年第 3 季營收 12.11 億元，季減 12.7%、年增 17.1%，毛利率 33.65%，季增 1.92 個百分點，年增 0.92 個百分點，稅後純益 0.97 億元，季減 11.09%、仍年增 7.11%，每股純益 1.23 元，前三季每股純益來到 3.66 元。