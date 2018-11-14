寶付母公司漫道金服中止IPO審核 第三方支付艱難上市路

11月1日，證監會公佈了最新ipo審核工作流程及申請企業情況相關公告，十字財經註意到，在中止審查企業基本信息情況表中，赫然出現了上海漫道金融信息服務股份有限公司（下稱“漫道金服”）的名字。

公開資料顯示， 2017年5月26日，漫道金服首次向證監會遞交招股說明書，迄今已有17個月。今年1月17日再次更新招股書，據招股書披露，漫道金服2017年上半年實現營業收入3.56億元，比起上一年末減少19.4%，同期實現淨利潤1.16億元，比起上一年期末減少22.2%，盈利能力似乎略微有所下降。寶付網絡科技有限公司（下稱“寶付”）成立於2011年，併在同年獲得了支付牌照，是漫道金服100%持股的全資子公司。招股說明書顯示，寶付網絡主要通過運營寶付網絡商戶平台為互聯網商戶提供包括代收、代付等全方位第三方支付服務。2017 年1-6 月寶付網絡淨利潤1.19億元。

就市場地位而言，因主要專註於B端業務，寶付排名相對靠前的是互聯網支付業務。

10月26日，在易觀發佈的2018第二季度《中國第三方支付互聯網支付市場季度監測報告》中，寶付的市場佔有率升至7.02%，名列第四位，次於騰訊金融，但仍與位列第一梯隊的支付寶、銀聯商務有較大差距。

十字財經註意到，寶付的前十大客戶主要集中在互金領域。2017年1到6月，前十大客戶包括拍拍貸、團貸網、掌眾金融、東方銀谷、微貸等多家互金機構；而2016年的前十大客戶名單中，則出現了浙江草根網絡科技有限公司、浙江溫商貸互聯網金融服務有限公司，草根今年涉嫌非法吸收公眾存款，涉案嫌疑人被採取強製措施，賬戶、資金均被凍結，成為2018業内知名大案，而溫商貸也於今年8月發出了展期通告；而2015年的前十大客戶中，最大客戶為金易融（北京）網絡科技有限公司，而其交易量在寶付整體交易量佔比中達到16.24%，主營業務收入佔比則達到9.86%，而金易融旗下平台就是赫赫有名的“e租寶”，e租寶發生過什麽，此處不再贅言。

此外，值得提醒的是，寶付網絡曾多次違規而受到行政處罰。

對此，寶付方面表示，在收到該行政處罰後，已經及時繳納罰款併進行了想要的整改工作，同時稱上述行政出發不構成重大違法違規行為。

除此之外，據招股書披露，寶付網絡自開展互聯網第三方支付業務以來，存在與其他第三方支付公司備付金銀行賬戶之間資金劃撥的情況。而2013年起實施的《支付機構客戶備付金存管辦法》第二十七條規定，不同支付機構的備付金銀行之間不得辦理客戶備付金的劃轉。上述規定實施後，寶付至2015 年 11 月底才將資金劃撥行為完全終止。

此外，曾有第三方媒體爆料稱，寶付為涉嫌自融亦或涉嫌非法吸收公眾資金的好友邦金服違規提供支付通道。

寶付此次ipo中止審核是否與上述的這些違規行為有關不得而知，十字財經試圖聯係寶付相關品牌人士，但截至發稿仍未收到回應。

近年來，第三方支付行業的監管愈發嚴格，ipo之路道阻且長，衝刺A股則更顯遙遙無期。寶付併非唯一衝刺A股受挫的第三方支付公司，上市之路同樣一波三折的還有拉卡拉。嘗試借殼西藏旅遊失敗之後，2017年3月3日，拉卡拉支付股份有限公司向證監會首次遞交招股說明書，擬在深交所創業板上市， 2017年9月因申請文件不完備等原因被中止審查，在最新的ipo審核名單中，拉卡拉仍顯示在排隊中，其審核狀態為“已反饋”。

監管趨嚴的凜冬之下，對於第三方支付企業而言，做好合規與内控的重要性遠遠超過了業務的創新和發展。除了修煉内功，似乎别無捷徑。而對於有上市計劃的支付機構而言，則尤其如是。