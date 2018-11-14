【顧德投顧】鴻海體質調整，市場疑慮多

◆盤勢分析

鴻海董事會通過 2018 年第三季合併財報，毛利率、營益率、淨利率「3 率 3 升」，每股盈餘 1.57 元，優於第二季 1.01 元及去年同期 1.21 元，但市場並不買帳，利多不漲! 似乎潛藏著更大的疑慮!

從營收面來看，第三季合併營收 1.37 兆元，季增 27.46％、年增 27.52％，創同期新高，以數字上非常漂亮；毛利率 5.87％，優於第二季 5.63％和去年同期 5.83％；營益率 2.28％優於第二季的 1.47％和去年同期的 1.95％；公司營運體質已經轉好，市場對於蘋果的未來市占仍屬負面看待，且大陸匯率走低，美中貿易戰影響，這些顧慮對於鴻海股價有一定的負擔。

台股今天雖然有明確拉抬跡象，但昨天 9800 點破線了，支撐轉換成壓力，早盤拉高回 9800 點之上，收盤仍壓回至 9791 點，達陣不成功；以技術線型論斷，周線與五日線進行博鬥，沒有任何勝出的跡象，看起來要站上 9800 點仍須努力。

觀察重點仍然在陸股的發展上，雖然美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛稱美國樂見與中國恢復貿易磋商，稱美國和中國政府「如今在所有層級進行溝通，這非常好。」，並且表示 G20 會議上川習會是很明確的既定行程；不過下午新聞提到，美國副總董彭斯警告北京: 要從根本做出改變，美方絕不退步；新聞一出，上海綜合指數像洩氣的皮球一樣，對於台股明天的表現烏雲罩頂；感覺這場戰爭仍然在「美國第一」與「厲害了! 我的國」的意識之戰。

MSCI 明晟此次全球標準指數成分股的半年度調整，台灣成分股將原本屬於全球小型指數的大同 (2731) 轉列入 ；剔除 GIS-KY 業成 (6456) 、宏達電 (2498) 、旺宏 (2337) 、東元 (1504) 等 4 檔，轉列入全球小型指數成分股；全球小型指數部分，更增加大國鋼 (8415) 、世紀鋼 (9958) 、達方 (8163) 、勝一 (1773) 、泰博 (4736) 等；此次調整將在 11 月 30 日盤後生效。

油價受到預期中國經濟走弱，需求面可能減少的疑慮，持續走弱；市場預估這次可能不只是供給面可以解決的問題，是從需求面減少引起；所以昨天紐約輕原油 12 月期貨大跌 7.1%(4.24 美元)、收 55.69 美元，創 2017 年 11 月 16 日以來收盤新低，為史上首見連續 12 個交易日收低；盤中交易區間為 54.75-59.35 美元。

隨著油價走弱，不管短、中、長期的美國殖利率都有拉回現象，市場對於美國升息疑慮所導致未來經濟波動可以暫緩一口氣，雖說美國指數會持續攀高；不過 Capital Economics 資深美國經濟學家 Michael Pearce 則認為美國核心通膨已經觸頂，因為美元強勢，隨著通膨趨緩，Fed 只會緩慢升息，明年應該很快就會停下緊縮步伐，這對於全球股市應該會是一個比較正面的看法。

上海股市中場拉回，投資人皮巴緊一點

由於上海股市中場拉回，對於明天台灣股市並不是太好的諭示，雖然盤勢仍然可以看到強力拉抬的影子，投資人面對明天的股市應該要有拉高避險的心理準備。

林開誠 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估