同開進軍海外博奕首站敲門柬埔寨 明年正式營運

同開科技 (3018-TW) 在機電工程與環保污泥處理之外，博弈事業也跨出海外，公司今 (14) 日表示，同開已取得柬埔寨政府核發彩券營運執照，今年 10 月將在柬埔寨首都金邊展開試營運，目前已於金邊設置 30 個自有品牌「Wingo」投注站。

不過今日同開科技公布最新財報，第 3 季因認列資產減損損失 1.2 億元，單季稅後虧損 1.26 億元，也較上季及去年同期轉盈為虧，單季每股淨損 1.74 元，前 3 季稅後虧損 9799 萬元，較去年同期也由盈轉虧，每淨純損 1.35 元

同開指出，將在柬國的展開的博奕事業，營業項目包括電腦型樂透彩券以及刮刮樂，同開目標能於 2019 年 1 月起正式營運，同時計畫於首都金邊及其他省分設置 300 間以上 Wingo 投注站，主要鎖定鎖定柬國中產階層消費客群的購買力。

同開指出，柬埔寨首都金邊的居住工作人口超過 200 萬人，介於 25-54 歲的鎖定主力消費客群約占 40％，在金邊基本的工資約在新台幣 8000-20000 元之間，每年 GDP 成長率高達 7％，並且地下經濟活絡，遠大於政府統計數據。

依同開保守估計，消費客群每星期購買 100 元彩券，光在金邊一年就有近新台幣 27 億元龐大市場需求，然而，因當地政府與文化的關係，目前尚未有國際級大型彩券公司進駐以滿足市場需求，而同開旗下 Wingo 合法營運並已建立與當地政府良好關係，也有足夠的營運實力，彩券事業的發光發熱的先天與後天環境均俱備。

同開表示，自有品牌「Wingo」柬埔寨彩券團隊主要由曾任職台灣彩券通路處處長的余全豐，親自率領來自於台灣業界最頂尖的專業人員團隊，及自主管理與自主開發包含了彩券營運管理、遊戲開發與系統開發等的軟硬體設備，並以國際水準的經營經驗、配合當地文化與消費習慣等拓展彩券事業，此為台灣企業首次將台灣已發展成熟的彩券產業經驗，擴展至海外版圖，也將有機會提升同開於柬埔寨彩券市場的市場占有率，對整體營運帶來正面的效益。

同開前 3 季營收為 11.01 億元，毛利率 12.78%，年增 4.27 個百分點，稅後虧損 9799 萬元，較去年同期由盈轉虧，每淨純損 1.35 元，主要在第 3 季認列 0.75 億元及 0.45 億元的減損損失及預期信用損失，其為投資柬埔寨彩券業務包括開辦、市調及暫墊辦理市場開發等費用，致使稅後歸屬於母公司單季虧損 1.26 億元，也較上季及去年同期轉盈為虧，單季每股淨損 1.74 元。