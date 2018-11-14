【華冠投顧】賴昇楷：多頭拿回短線掌控權 選前可鎖定哪些個股?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日提到「大盤未來幾日若能重新站回上週整理平台下緣 9783 點（更好的情況是重上 9850 點，這個點位約略是整個整理平台的平均成本），代表多頭該守的防線確實有在守，那麼回檔危機便可望解除並且回復到多方控盤格局」。

昨晚美股三大指數留長上影線收小漲小跌，Nasdaq 與 S&P500 收在所有均線之下，道瓊工業指數失守月線，顯示對美中貿易戰緩和利多的反應平淡，此一偏空背景為今日台股帶來不小壓力，這點可以從大盤委賣張數暴增獲得確認。然而在賣壓偏重的條件下，今日大盤仍然 + 16 點奮力收上月線和 9783 點，並且扭轉了日Ｋ棒一連幾天高點不過高、低點破低的空方慣性，暗示多頭防守能耐與企圖不差，重拾短線掌控權。

現階段多頭仍面臨幾項挑戰，包括：(1) 大盤短線套牢帶仍未完全解套，從委賣張數來看賣壓偏重；(2) 隨著選舉腳步逼近，台股觀望氣氛日趨濃厚，成交量難以有效放大；(3) 國際股市不強、美元指數創高。對多頭有利之處則有：(1) 台股下檔具備強勁護盤力道；(2) 外資於本波美元指數創高過程中，不似之前對台股進行強力賣超；(3) 融資餘額偏低、融券餘額偏高的資券結構對多方有利。

總結來說，多頭今日扭轉了短線空方慣性，即使再遇利空，下檔也容易有支撐力道，昨日低點不易再破，但是在量能不濟的狀態下，向上空間同樣受限，萬點即是強壓，估計選前應為 9600 點～10000 點之間的震盪格局。

＜重要觀察股＞

近期台股當中表現最為弱勢的族群為 "被動元件族群" 和 "蘋概族群"，這兩大族群能否利空出盡，對台股後市會有很大的影響，因為 "蘋概族群" 所佔權值夠大，"被動元件族群" 最能帶動人氣，假使這兩大族群能夠脫離弱勢格局，對多方控盤將有極大助益。

昨日已有部分蘋概股開始出現低檔承接力道，觀察重點放在最弱的《2317 鴻海》、《2474 可成》、《2439 美律》、《3406 玉晶光》... 能否填補掉昨日形成的空方缺口，這幾檔弱勢股今日仍未正式封閉向下缺口，尚有待觀察。

被動元件指標股《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》今日仍守在月線之上震盪，若能再撐個幾天，月線便可轉為翻揚並提供助漲力道，假如最弱勢的龍頭股《2327 國巨》之後也能重上月線，那麼自千元以上起跌幾乎一路被月線及下降趨勢線壓著打的弱勢慣性便可出現改變，整個族群也就有回春的機會。

＜鎖定個股＞

上週鎖定的「多方口袋名單」，包括《3596 智易》、《3231 緯創》、《4947 昂寶 - KY》、《3059 華晶科》、《8936 國統》、《3360 尚立》、《8341 日友》、《5243 乙盛 - KY》、《4927 泰鼎 - KY》... 等，至今的表現皆能強於大盤，即便回檔也都守住上揚月線，但處在台股動能不足、類股輪動快速環境下，操作策略宜採「回測支撐、量縮有守」再行低接。

除了上述個股之外，近兩日線形較佳、相對抗跌甚至逆勢走揚的個股也可納進「多方口袋名單」之中，這些個股有哪些呢？歡迎加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168) 後，到主頁看盤後分析文便知道。

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