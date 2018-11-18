蘋果不再公布單項產品銷售數據，引發營運到頂的疑慮，近期股價補跌；市場利率上揚趨勢，對高本益比的科技股持續造成股價修正的壓力。

【文／魏聖峰】

蘋果公布上季財報後丟出震撼彈，未來將不再公布 iPhone、iPad 和麥金塔電腦單項銷售數據，引發市場一陣嘩然。十月間美股重挫，蘋果股價僅跌三％，十一月初財報公布後至今，蘋果股價跌幅已達十三．五％，拖累科技股的行情。

聯準會升息氣氛下，十年期美債殖利率來到三．二％的七年高點，未來利率市場走高的趨勢成形，市場正檢視科技股的投資價值。美國五大科技股的 FAAMG 經歷十月分股價回檔，現在又碰到蘋果股價補跌效應，多頭需要重整旗鼓才有機會走年底的採購旺季行情，對台股相關供應鏈的股價走勢造成影響。

展望二○一九年國際科技產業趨勢，５Ｇ相關產業的資本支出是目前看來景氣能見度最高的族群，思科系統、高通和英特爾是純度較高的科技股。雲端運算和人工智慧（ＡＩ）也是伴隨著５Ｇ衍生出來的明星產業，亞馬遜、微軟、Nvidia、賽靈思將是受惠指標。台積電晶圓代工已邁向七奈米製程，現已規劃五奈米甚至三奈米的廠房計畫，未來的三～五年台積電在晶圓代工領域沒有競爭對手，並已牢牢掌握蘋果、高通、超微、賽靈思和華為等重要客戶訂單，未來營運穩定向上。

蘋果不再是績優生

過去一直都是市場績優生的蘋果，是 FAAMG 大型科技股的領頭羊，先前大盤回檔時，蘋果股價都能撐在歷史高檔，先前公布的財報都能讓市場滿意。縱使財報內容稍有不如市場期待，還能透過買回庫藏股和增發現金股利方式滿足市場的期待。這次蘋果公布的財報內容，iPhone 銷售小幅不如預期，但營收和獲利都維持成長。原因在於 iPhone 的平均銷售價格（ＡＳＰ）達七九三．九四美元，比去年同期的六一七．九九美元或是前一季的七二四．一二美元高出許多。而上季 iPhone 相關營收占比高達五九．一％，ＡＳＰ拉升代表高階 iPhone 賣得不錯，拉抬毛利率和整體獲利表現。

iPhone 相關營收仍是蘋果主要的獲利來源。蘋果卻在此時宣布不再公布單項產品銷售狀況，市場擔心 iPhone 的營運似乎已到頂。華爾街券商 KeyBanc Capital 分析師 John Vinh 發報告指稱，iPhone XR 庫存在店內堆積如山，銷售情況令人傻眼。知名蘋果分析師郭明錤也認錯地大幅下修ＸＲ出貨預估，並點名台灣蘋果供應鏈的嘉聯益和日廠的日本寫真無法受惠於舊款 iPhone 出貨增加，是ＸＲ出貨下修的主要輸家。ＸＲ是九月蘋果發表今年新機中較低價的機種，但訂價也要七四九美元，比去年 iPhone 8 同等機種高出五○美元，讓消費者遞延換機時間。

一台要價七四九美元的ＸＲ雖然是今年 iPhone 最低價手機，即使蘋果強調ＸＲ使用七奈米製程的 A12 晶片，而 iPhone 8 是用去年的 A11 晶片，但主相機規格僅用單鏡頭，不如 iPhone 8 Plus 的雙鏡頭設計。畢竟七四九美元已經可以買其他 Android 平台高階手機，就算蘋果迷不願意換別家手機，似乎也很難在這個時候立刻換新機，才會造成ＸＲ銷售不佳，遭到市場分析師看衰銷售前景。擔心 iPhone 銷售到頂，供應鏈未來的營運成長將面臨挑戰，鴻海、和碩、可成、美律、台郡等高度仰賴 iPhone 訂單的業者，就需要面臨蘋果轉型的陣痛期，也將被逼迫進入產業調整期。

巴菲特魔咒上身

蘋果是否染上「巴菲特魔咒」值得留意。巴菲特在二○一六年上半年開始買蘋果股票，平均持股成本在九七～一一○美元間，隨著蘋果股價走高，巴菲特旗下的波克夏公司仍持續加碼蘋果股票，當時巴菲特看好蘋果的現金股息和高股東權益報酬率（ＲＯＥ），蘋果的ＲＯＥ已達四九．四％。巴菲特日前還暗示，他在第三季仍少量買進蘋果股票。在蘋果股價下跌後，巴菲特高檔買的蘋果部分也被套牢，蘋果是巴菲特買進的第二檔科技股。

巴菲特曾在一一年第三季買進ＩＢＭ，第一次買進科技股。買進後ＩＢＭ股價在兩年後創下歷史新高的二一五美元，但這幾年ＩＢＭ業績不佳，股價連續四年走空，迫使巴菲特在去年下半年全數出脫ＩＢＭ持股，出脫價格在一四五～一六○美元間。看起來，巴菲特在持有ＩＢＭ期間，僅有配發現金股利上有獲利，後來也是ＩＢＭ跌破持股成本價後砍股票。未來巴菲特投資蘋果的命運是否步上ＩＢＭ後塵，還需要時間的驗證。

來源：《先探投資週刊》 2013 期

更多精彩內容請至 《先探投資週刊》