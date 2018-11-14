英國與歐盟簽署退歐協議曙光臨近 英鎊大漲1%

英鎊周二大漲，市場對於英國和歐盟即將達成的協議持樂觀的態度。《太陽報》報導稱，英國首相特雷莎 · 梅告知內閣，可能在周三召集內閣簽署協議。

英鎊兌美元周二日內漲幅近 1%。英鎊兌美元一個月隱含波動率連續第 4 天上升，觸及 11.58%，為 2017 年 1 月以來最高。在英國退出歐盟 19 個月後，談判代表們認為，如果要在本月舉行的特別峰會上簽署協議，他們必須在周三之前達成協議。

《太陽報》政治編輯稱，英國首相特雷莎 · 梅告知內閣，可能在周三召集內閣簽署協議。彭博報導稱，英國內閣周二被告知預計本周將簽署愛爾蘭後備協議。英國首相特雷莎 · 梅告訴部長，這將是個困難的決定，但是內閣在脫歐一事上的行動應符合國家利益。

此前英國首相發言人稱，脫歐談判持周二重新開始。若脫歐文本達成一致，將重新召集內閣開會。談判已取得進展，仍有少數問題有待解決。

英國貿易大臣 Fox 周二稱英國和歐盟接近達成協議，需要有耐心，以達成合適的退歐協議。其仍然相信有可能達成合適的退歐協議。

英國內閣辦公廳大臣 Lidington 周二稱，其稱若脫歐協議進入議會投票階段，議員們將能夠了解協議相關的經濟和政治分析，以及詳盡的法律分析。司法部長準備好在議會就脫歐問題作出聲明，並回答議員問題。

此前，特蕾莎 • 梅 (Theresa May) 周一晚間宣布，英國退歐談判「已進入尾聲」。在演講後中，其稱為達成協議，歐盟與英國的談判代表們正在「通宵奮戰」，而在唐寧街，她的官員們向內閣部長們匯報了談判的最新進展。

據英國《金融時報》報導稱，在持續到周一凌晨將近 3 點的深夜會談結束後，負責脫歐談判的歐盟首席談判代表 Michel Barnier 向英國以外 26 個歐盟成員國的部長表示，可能成為退歐協議的文本參數大部分已經確定，但還需要政治方面的支持。外交官稱，結果如何取決於英國首相梅怎樣爭取內閣大臣支持。

報導稱，Barnier 說，至今尚未達成協議，和其他所有談判一樣，最後階段總是最困難的。但他又說，給予我們共同的努力，一份可能協議的參數已經大部分確定。在英國方面，內閣將這周二開會，研究這些參數。我們處在極其敏感的時期。我方最微小的公開評論都可能被那些希望談判破裂的人利用。

分析稱，現在最大的問題是愛爾蘭邊界問題：保守黨要求得到保證，即英國不能被困在與歐盟的「臨時」關稅同盟中，作為避免「硬邊界」的後備計劃的一部分。