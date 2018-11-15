紐約匯市—脫歐協議首關達陣 英鎊波動走高

週三 (14 日) 交易，英鎊兌美元上漲 0.6% 至 1.3054 美元，本日英鎊交易震盪，盤中低點達 1.2879 美元，尾盤又拉高突破 1.30 美元。

DailyFX 的外匯策略師 Christopher Vecchio 指出，「英鎊經歷了一個波動的交易日，這是一切將到來的跡象。」在這歷史一日之前，環繞著許多無協議脫歐傳聞、內閣官員離職、不信任投票等等事情，如今都將隨著英國總理梅伊宣布與歐盟達成脫歐協議而落定。

接著，該草案將移至布魯塞爾高峰會，由歐盟領導者批准，最終由下議院進行最後投票，一切可能在聖誕節前完成，英國預計明年 3 月 29 日脫離歐盟。

ICE 美元指數下降 0.2% 至 96.80。該指數在美政府宣布 10 月消費物價上升 0.3%，為 1 月以來最大升幅之後，脫離盤中高點 97.41。

美元兌日圓走跌，自週二的 113.86 日圓兌 1 美元下降至 113.49 日圓，在股市下午出現拋售後，投資者湧向避險資產。

原油週三止跌，但美元兌石油敏感的加元走勢持平，1 美元兌 1.3235 加元，美元兌加元 11 月漲幅 0.5%。

BK 資產管理公司外匯策略部門總監 Kathy Lien 表示，「目前為止，這對加元的衝擊有限，但倘若石油價格持續下降，美元兌加元的匯率很難下降。」

Kathy Lien 認為美元可能一直到年底都會維持整體強勢，歸因於許多紮實的經濟數據、升息、股市疲弱和美國與其他主要貿易蒙國的貿易糾紛等。

「唯一的風險是美國經濟數據，本週我們預計看到消費物價和零售銷售數據，這些報告都對 Fed 政策有直接影響，且將決定市場對 Fed 前景的信心。」