MSCI權重調整 台股三大指數同步遭降

台股在本次 MSCI 調整權重中，在「MSCI 全球新興市場指數」權重由 11.73% 下調至 11.63%，調降幅度為 0.10%，「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 13.58% 下調至 13.45%，調降幅度為 0.13%，在「MSCI 全球市場指數」權重由 1.30% 下調至 1.29%，調降幅度為 0.01%，台股三大指數同步調降，最新權重將在 (30 日) 收盤生效。

成份股方面，MSCI 本次成分股新增 1 檔，刪除 4 檔，指數成分股減少至 86 檔，並有 14 檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多的，包括新增成分股大同，權重由 0% 提升至 0.39%，權重調降最多為刪除的成分股旺宏，權重由 0.20% 降至 0%。

本次 MSCI 季度調整，以「MSCI 全球新興市場指數」來看，權重調升最多的是中國，權重增加了 0.43%，反觀台灣因遭刪除成分股高達 4 檔，合計權重佔當前指數 0.64%，導致調降權重最多，儘管本次新增成分股的權重僅占 0.39%，但扣除剔除成分股的自由流通市值後，台股整體自由流通市值仍明顯下降，使得台灣在「MSCI 全球新興市場指數」的權重由原先 11.73% 下降至 11.63%。

元大摩臺基金經理人林良一表示，若美中貿易戰惡化將衝擊全球，則進一步連帶影響台灣的實質出口，且透過中國出口品在台灣的供應鏈影響並壓抑台灣經濟成長動能，後續重點需觀察月底的 G20 會議中川普與中國可否達成「很好的協議」以緩和貿易關係。