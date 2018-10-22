中保與有無科技攜手 首創社區APP刷卡繳管理費 開發家庭客戶市場

為開發家庭客戶市場，中保 (9917) 與專門經營社區用戶的有無科技合作，成為有無科技最新開發的「社區幫」APP 紅利積點服務廠商之一，未來只要是使用該 APP 的社區用戶，也可申請加入成為中保集團電商平台「中保無限家」的會員，使用紅利積點抵用中保無限家生活館或是電商的商品服務，盼透過這次合作打開家庭用戶市場，擴展接觸到潛在客戶的機會，讓這些目標客戶轉換成中保無限 + 用戶。中保指出，選擇與有無科技合作是看好該業者以社區管委會為主要客戶，目前經營的社區約有 2000 家，觸及超過 30 萬個家庭客戶。中保無限＋智慧居家系統目前累積客戶數已超過 5 萬，公司積極嘗試與各種管道合作，以接觸更多潛在客戶，增加中保無限 + 用戶數。



中保表示，社區常常見到管委會花了大量時間處理管理費繳納、催收等問題，社區幫 APP 不僅具備社區公告和郵件包裹基本功能外，另提供線上刷卡繳交管理費服務。



有無科技與 10 家品牌合作，由業者提供商品服務優惠直接回饋給消費者，中保集團電商平台「中保無限家」便是合作品牌其中之一。



有無科技總經理蔡祈岩表示，計劃 2 年內覆蓋全台 1 萬個社區，根據行政院主計總處近年來的家戶消費支出統計，社區經濟規模每年都超過新台幣 2 兆元，是傳統電子商務的 5 倍以上，以全台 1 萬個社區管理費初估全年達新台幣 900 億元，雖然沒法從中獲利，但卻是每個住戶常態性要支付的費用，有無科技致力提供貼心的社區 O2O 服務，打造成為社區經濟的領導品牌為目標，將以社區經濟模式發展餐飲快送和社區管理平台，讓社區住戶與鄰近商圈緊緊結合外，近期更將推出論壇功能，增加社區內互動、鄰里間交流。