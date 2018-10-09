中保前三季營收微增 「換警專案」實施至今近200社區導入

中保 (9917) 自結 9 月合併營收 10 億 9285 萬元，年增率為 2.24%，月減 4.93%；累計前三季合併營收 98 億 8571 萬元，年增率為 2.03%。中保表示，由於基本工資調漲，人力成本墊高，為維持駐衛警業務獲利，大幅刪減低報酬的案場，改爭取報價高、利潤好的優質業務，並推出可以取代夜間警衛的「換警專案」服務，利用影像監控、門禁、周界警示等科技設備進入社區。



「換警專案」自 2016 年 8 月開始實施，截自今年 9 月全省累計已有近 200 個社區導入，創造近 1300 筆契約用戶。



中保指出，「換警專案」大幅降低社區夜間警衛需求，改以系統取代人力，社區也因此節約警衛服務的支出。除中保旗下經營警衛服務的國興保全、國雲保全導入外，其他經營警衛保全的傳統業者也尋求與中保「換警專案」合作，以解決人力供應吃緊的窘況。