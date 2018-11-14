A股早盤弱勢震蕩滬指漲0.06% 高位妖股及ST板塊集體跳水

今日早盤，滬深兩市股指雙雙小幅低開，滬指整個早盤。維持小幅震蕩格局，題材股依舊活躍，不過熱度有所下降，部分前期強勢股及ST股盤中上演“高台跳水”。妖股恒立實業跳水，帶動前期強勢股和ST板塊盤中劇烈震蕩，午盤前創業板翻紅。

截止午間收盤，滬指早盤收報2653.24點，跌0.06%，成交1033億;深成指早盤收報7971.22點，漲0.09%，成交額1363億;創業板早盤收報1396.89點，漲0.35%，成交額390億。

滬股通淨流入2.85億，深股通淨流入1.75億;其中，滬股通中資金流入最多的是張江高科(600895-CN)，淨流入1.93億;資金流出最多的是中國平安(601318-CN)，淨流出2.03億。深股通中資金流入最多的是萬家樂(000533-CN)，淨流入4820萬;資金流出最多的是中興通訊(000063-CN)，淨流出2.24億。

盤面上，兩市個股漲多跌少，海南自貿、運輸服務、創投、鋼鐵、燃料電池、自貿港、租購同權等板塊漲幅居前;保險、白酒、石油、海工裝備等板塊跌幅居前。個股方面，恒立實業(000622-CN)跌3.24%，*ST長生(002680-CN)漲4.12%。

華泰證券認為，自滬指10月19日創下2449點四年新低，股市利好政策陸續出台，鼓勵股份回購、松綁併購重組、化解股權質押風險、著力解決民企困難、優化二級市場交易監管、減少交易阻力等等，政策底已成為市場共識;A股受到海外市場雖然低開但是盤中走出獨立行情，市場信心也在政策面上持續恢復，市場開始活躍，情緒有些升溫，中小票的部分垃圾股、妖股再現成為市場熱點。純屬遊資炒作，不看好反彈持續性。