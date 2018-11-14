【異動股】上海自貿板塊拉升，浦東金橋(600639-CN)漲停

今日午盤，截至13:00，上海自貿板塊拉升。浦東金橋(600639CN)漲停報12.94元，張江高科(600895CN)漲停報15.42元，龍頭股份(600630CN)漲停報8.59元，上海三毛(600689CN)漲7.26%報13.15元，申達股份(600626CN)漲5.13%報5.53元，北特科技(603009CN)漲3.88%報6.69元，長江投資(600119CN)漲3.59%報8.07元，上海臨港(600848CN)漲3.50%報20.98元。

消息面上，按照上海市委統一部署，上海市政府12日上午召開黨組會議，市長、市政府黨組書記應勇強調，要落實好增設上海自貿試驗區新片區、在上海證券交易所設立科創板並試點注冊制、實施長三角一體化發展國家戰略“三項新的重大任務”。要在提高城市經濟密度、提高投入產出效率上下功夫，在提升配置全球資源能力上下功夫，在增強創新策源能力上下功夫，推動上海高質量發展。要在注重防范風險的前提下，抓牢抓好科創板和注冊制試點，力爭取得大的突破、大的實效，推動國際金融中心和科創中心建設聯動發展。

此外，上海市政府副秘書長、上海自貿試驗區管委會常務副主任、浦東新區區長杭迎偉12日在陸家嘴金融城國際資管行業發展會議暨陸家嘴金融城全球資產管理機構聯合會揭牌儀式上表示，上海自貿試驗區將堅持最高標准、最好水平，努力將陸家嘴打造成為國際一流的金融城、全球資管的新高地。上海自貿試驗區還將不斷優化營商環境，打造全球最優的資管生態圈，對標全球一流的金融城，按照國際商事規則和慣例，持續完善政府服務體系，為業界提供更加精准、便利的服務。