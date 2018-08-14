敬鵬Q2本業表現優 亞系券商估明年EPS逾4元 目標價調升至44元

汽車板廠敬鵬 (2355-TW) 公布最新財報，第 2 季認列平鎮火災損失導致虧損，但本業表現大幅超越市場預期，亞系券商今日發表報告調升敬鵬目標價，由 42 元調升列 44 元，評等為「持有」，報告並指出，敬鵬明年每股將賺逾 4 元。

敬鵬第 2 季營收 51.03 億元，毛利率 11.67%，季增 2.27 個百分點，年減 2.38 個百分點，稅後虧損 6.46 億元，單季每股淨損 1.63 元，較去年同期及上一季都轉盈為虧，主要在認列平鎮廠火災損失。

敬鵬上半年營收 107.93 億元，毛利率 10.47%，毛利率年減 4.35% 個百分點，稅後虧損 4.79 億元，每股淨損 1.2 元，也較去年同期由盈轉虧。

亞系券商指出，敬鵬第 2 季虧損金額 6.46 億元，明顯低於市場預期，第 2 季毛利率提升狀況則比市場預期更好，修正後的敬鵬第 3 季營收預估為 53.1 億元，毛利率預估提升列 13.3%，稅後純益 7.8 億元，每股純益達到 1.96 元；業外部分，平鎮廠火災保險理賠金約 13 億元可望在第 3 季認列，預估今年本業稅後純益 7.12 億元，每股純益 1.79 元；2019 年稅後純益 16.03 億元，每股純益達 4.03 元。

亞系券商最新報告調升敬鵬目標價，由 42 元調升列 44 元，評等為「持有」。

敬鵬主管對第 2 季財報內容指出，毛利率確有回升，平鎮廠財產損失認列 9.4 億元，人員資遣費用認列 1.61 億元，保險理賠金部分沒有認列，第 3 季則預計還要認列火警造成人員傷亡的和解金及環保清理費用支出。