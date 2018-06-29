敬鵬平鎮廠火警事故折損15%產能 將安排客戶轉單

占全球汽車板產量 13% 的敬鵬 (2355-TW) 4 月底桃園平鎮廠 P2、P3 廠發生大火，至今現場仍然遭封鎖，敬鵬董事長黃維金今 (29) 日，敬鵬因此一事故全力折損的產能達 15%，將積極安排客戶轉單，法人預估未來至少 6 個月的月營收將降至 16 億元的水準。

桃園平鎮廠 P2、P3 廠發生大火，損失每月高達 50 萬平方呎產能，至今仍無法確認重建方向，也成為今天召開的敬鵬股東會中小股東關注的焦點，雖然敬鵬股東會今天仍依照董事會原提案通過配發每股 2.25 元的現金股利，但敬鵬對於下半年的營運保守以對。

敬鵬原擁有包括桃園廠、平鎮廠、中國大陸江蘇常熟廠及泰國廠 PCB 生產線，平鎮 P2、P3 廠發生火警事故前，桃園廠區貢獻營收 37%，平鎮廠區占 30%，常熟廠占 25%，泰國廠占營收 6%。

在 P2 及 P3 廠發生火警之後，則調撥桃園及平鎮廠區 P1 及 P5 產能支援，使損失降至最小；目前敬鵬對於原既定的蘇常熟處擴廠計畫則加速進行，但黃維金指出，即使加速，最快開出新產能的時間至少要 6 個月，等於是未來至少 6 個月時間，營收將減少 15%。

同時，敬鵬將以多方向對 P2、P3 廠的火警事故進行善後，首先將待事故現場解除封鎖後，會同投保的保險公司進行現場鑑定，由於兩廠投保金額達 13 億元，在獲理賠後的實際財務的損失並不大；另一方面則對於事故當日搶救警消人員及員工的傷亡將積極協商賠償，敬鵬也將在第 2 季及第 3 季的財報中認列實際賠償的損失。

此外，桃園平鎮廠 P2、P3 廠發生大火損失每月高達 50 萬平方呎產能，等於是損失 15% 的營收，敬鵬也積極與客戶端協調，將訂單轉往目前仍有的 PCB 供應商；敬鵬也加速本身其他台灣及海外廠區的生產線擴建計畫。

★鉅亨小聚開課了!

【區塊鏈】

7/11(三)「2018 區塊鏈的落地應用」

聽聽這項顛覆性的技術，到底如何翻轉世界?

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/Blockchain/

【虛擬貨幣】

7/19(四)「買不到更想要！虛擬貨幣實戰與攻略的關鍵課」

用新思維開啟投資新格局!

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/cryptocurrency/