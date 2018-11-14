淘帝-KY前三季EPS 7.19元 10月迎旺季 營收創單月新高

淘帝 - KY(2929) 受惠 TOPBI 品牌於中國童裝市場占有率穩步提升，帶動前三季營收表現仍較去年同期成長 15.18%，然淘帝 - KY 指出，主要受集團行銷廣告費用集中認列季度與去年不同，整體營業利益較去年同期小幅成長 0.69%，達 8.37 億元；此外，受匯率波動等影響，本期兌換損失 0.69 億元而去年同期則為兑換利益 0.36 億元，導致累計前三季稅後淨利表現衰退，為 5.64 億元，EPS 7.19 元，分別較去年同期減少 14.42% 及 15.91%。淘帝 - KY 表示，第三季整體毛利率保持 39%，為進一步提升旗下 TOPBI 品牌旺季銷售表現及市占率，採取較以往不同的品牌行銷策略，以彈性調配高鐵動車、廣播、以及線上電商平台廣告投放步調，雖然使得今年廣告費用較去年增加，前三季 TOPBI 品牌線上會員人數衝破 5 萬人大關，電商銷售表現今年前 9 月個已超越 2017 年全年銷售額的三倍，成功打造另一成長引擎。



而受惠時序步入年底中國童裝產業傳統旺季，旗下代理商看好旺季銷售逐步加大備貨力道，帶動 TOPBI 品牌童裝服飾銷售持續成長，淘帝 - KY 10 月營收 7.64 億元，再次刷新歷史單月新高記錄，並較去年同期成長 6.17%；累計 1 至 10 月營收 53.24 億元，亦較去年同期成長 13.79%。



展望第四季，淘帝 - KY 維持審慎樂觀看法。看好雙十一購物節電商銷售表現，除 TOPBI 品牌購物 APP 及官網商城陸續推出多個電商限定優惠，針對熱門線上商城、社區及 Shopping mall 亦集中進行廣告投放，同步與線上代理商擬定銷售策略，以期帶動營運表現。



此外，淘帝 - KY 董事會決議通過，自今年 11 月 12 日起至明年 1 月 11 日將實施庫藏股，預計買回自家股票 1,100 張，買回價格區間為新台幣 64.5 元至 143 元，且當股價低於所訂區間價格下限時將繼續買回。淘帝 - KY 表示，看好 TOPBI 品牌持續布局線上及線下整合的新零售業務模式，有助於帶動線上電商銷售仍保持雙位數成長力道，以及線下實體門市持續穩步展店步伐，目前 TOPBI 品牌實體銷售門市已達 1,600 間。