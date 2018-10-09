淘帝-KY 9月營收創歷史新高 回鍋百元俱樂部

中國前 10 大童裝品牌淘帝 - KY(2929-TW) 今 (9) 日公布 9 月合併營收達 7.57 億元，月增 66.85%、年增 10.33%，單月營收創歷史新高，累計前 3 季合併營收 45.60 億元，年增 15.18%，在業績暢旺下，股價再度收復百元關卡。

淘帝表示，第 3 季進入中國十一長假銷售旺季，旗下各省代理商看好旺季效應加大備貨力道有效推動業績，同時，為大幅提升 TOPBI 品牌能見度，淘帝採取較以往不同的品牌行銷策略，於 10 月 3 日至 10 月 7 日期間受邀參加中國國際兒童時尚周活動，品牌以聚焦於「重構未來」為主題，現場共展出近百款 2019 年春夏童裝流行設計風格，產品設計風格鎖定快時尚領域。

由於淘帝快時尚童裝瞄準 80、90 年後年輕父母童裝喜好，隨著線上和線下全通路擴張效益顯現，有助整體品牌形象和市占率提升。

「2018 中國國際兒童時尚周」是中國童裝產業年度盛事，由中國服裝協會、上海時尚之都促進中心聯合主辦，包括巴拉巴拉、361 度、特步、Folli Follie、BOY London 等中國國內外一線童裝品牌齊聚展出最新潮流童裝風格。

淘帝指出，在時尚周中 TOPBI 品牌強調結合年輕父母追求新潮風格，也保有兒童可愛童趣的輕時尚風格，除了深獲得現場一致好評，且 TOPBI 品牌童裝走秀現場直播觀看人數更達近 140 萬人。

展望第 4 季，淘帝維持審慎樂觀看法，為衝刺線上電商銷售，在自有 APP 和官網商城陸續推出多個電商限定優惠，也同步與線上代理商針對知名銷售平台天貓、京東商城等線上銷售通路，業績動能無虞。