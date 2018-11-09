十一長假及中美貿易戰衝擊 力達-KY10月營收走跌

力達 - KY(4552) 受到中國十一長假、人民幣匯率較同期弱勢及中美貿易摩擦影響，自結 10 月合併營收為 5.14 億元，月減 16.7%，年減 21.6%。累計前 10 月營收 65.16 億元，年減 3.07%。10 月份主要產品比重方面，螺桿出貨比重首度突破 5 成，活塞機、螺桿機、渦旋機分別佔 33.1%、50.3% 及 13.4%；累計前 10 月產品營收活塞機年減 16.9%，螺桿機及渦旋機年增 9.5% 及 5.2%。



力達認為，工業「智」造時代已來臨，自動化工廠設備升級的長期需求仍然存在，視節能高效機種的成長為是否成功轉型升級的最大關鍵。



面對中美貿易摩擦之際，力達表示，除加緊自身產品研發能力，亦積極參展以求提高市場能見度，2018 年 ComVac Asia 上海國際壓縮機及設備展覽會已於 11 月 6 日展開，被視為亞洲壓縮機領域的指標性年度盛會，力達同步參展並積極擴展品牌市場，也希望多爭取外銷訂單，主推多種高效節能型變頻螺桿空壓機，新產品研發部分也有所斬獲。



除今年推出的兩級變頻螺桿外，亦展示新產品無油式渦漩機，在效能及氣源潔淨度表現更佳，較適用於高端精密行業；未來的壓縮機領域，將圍繞在智慧製造、節能高效和科技環保三大主題。