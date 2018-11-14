每位員工花政府4.8萬美元！紐約眾議員槓亞馬遜

亞馬遜公 (AMZN-US) 週二 (13 日) 表示，已將其投資 50 億美元的第 2 總部分拆為兩個項目城市，將位於紐約市皇后區的長島市區 Long Island City 和華盛頓特區的維吉尼亞州北部郊區。

據了解，每個城市將擁有多達 25000 個工作崗位，亞馬遜也將在美國納什維爾 Nashville 創建一個擁有 5000 個工作崗位的新設施。

同時，該零售商表示，將從 3 個選定的城市獲得數十億美元的直接獎勵，但取決於創造一定數量的就業機會。

以下是選定城市為亞馬遜提供的激勵措施的明細：

紐約市

總獎勵：至少 15.25 億美元

這包括通過州立的 Excelsior 計劃的可退還稅收抵免，最高可達 12 億美元，每份新就業機會給予 48000 美元獎勵，共 25000 職缺，平均工資需超過 15 萬美元 / 年。

帝國大廈發展 Empire State Development 的現金補助金為 3.25 億美元。

亞馬遜還可以申請其他稅收優惠政策，包括紐約市的搬遷和就業援助計劃，該計劃每年提供 3000 美元的稅收減免，12 年的潛在價值約 9 億美元。

阿靈頓 Arlington，維吉尼亞州

總獎勵：5.73 億美元

這些激勵措施包括從維吉尼亞州聯邦給予的高達 5.5 億美元的現金補貼，每份工作給予 22000 美元，用於創造 25000 個就業機會，在未來 12 年內平均工資需超過 15 萬美元 / 年。

根據現有當地佔用稅 (對酒店房間徵稅) 的增量增長，橫跨 15 年的現金補助額 2300 萬美元。

維吉尼亞州也將在附近投資 1.95 億美元建設基礎設施，包括改善水晶城 Crystal City 和 Potomac Yard 地鐵站以及連接 National Landing 和雷根國家機場的人行天橋。

預計未來的稅收增加，阿靈頓根據該地區基礎設施​​和開放空間的現有稅收增值融資 (TIF) 區域的 12%，將投入約 2800 萬美元。

納什維爾 Nashville，田納西州

總獎勵：高達 1.02 億美元

達獎勵標準，需資本支出達 6500 萬美元，或未來 7 年僱用 5000 人，平均工資超過 15 萬美元，給予每份工作 13000 美元的現金補助。

在接下來的 7 年裡，納什維爾市將給予高達 1500 萬美元的現金補助，或每份新就業機會約 500 美元。

一項工作稅抵免，以抵消來自田納西州的加盟稅和消費稅，約 2170 萬美元，基於未來 7 年每個新工作給予 4500 美元。

紐約部份人士反應

新上任的紐約市眾議員 Alexandria Ocasio-Cortez 表示，「亞馬遜是一家價值十億美元的公司。在我們的地鐵崩潰的情況下，我們的社區需要更多投資，而不是更少投資。它將獲得數億美元的減稅優惠，這對於這裡的居民來說非常令人擔憂。

圖：推特

同時，紐約女皇區委員 Jimmy Van Bramer 與紐約州參議員 Michael Gianaris 也都宣布不將接受任何土地開發商的資金。

圖：推特

零售工人工會稱給予亞馬遜的獎勵「令人羞愧」。零售、批發、和百貨商店聯盟總裁 Stuart Applebaum 說道，「我們應該要求他們回饋社區而不是耗盡公共資源，相反，我們被消費了。亞馬遜有能力在沒有補助的情況下來到這裡。這樣一個偉大的城市需要乞求他們的來這裡設分公司令人羞恥。 他們來這裡是因為他們需要來這裡，因為我們的能力。納稅人不應該幫助亞馬遜盈利，它原本就是一個非常有利可圖的私營企業。紐約，我們可以而且應該做得更好」。

亞馬遜股價週二收盤下跌 0.35% 來到 1631.17 美元。