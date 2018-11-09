〈區塊鏈大應用〉健身活動遊戲化 Lympo推區塊鏈代幣獎勵

區塊鏈技術公司 Lympo 推出一種針對健身產業的新行銷技術方法。通過發布加密代幣獎勵，讓健身活動遊戲化和以鼓勵人們持續進行健身鍛煉。

在完成健身目標與鍛煉挑戰後，用戶將通過 Lympo 應用程序獲得代幣獎勵。Lympo 代幣獎勵的推行旨在向全世界鼓勵健康生活，促進人們運動或增加健身相關活動。

Lympo 新應用程序將於下個月正式在美國推出，這款名為「Lympo Run」的應用程式允許用戶通過簡單的步行或跑步挑戰來賺到代幣。獎勵將以 LYM 加密代幣的形式發行，具有真正的貨幣價值，可用於在 Lympo Shop 購買體育用品，且在同一個應用程式當中。

對於健康產業相關廠商，像是健身房、私人教練、體育用品店等，也可以通過在 Lympo Run 上舉辦贊助挑戰來提高品牌知名度。廠商可以決定完成贊助挑戰將發行多少 LYM，獎勵越大，對 Lympo 用戶群的吸引力也就越大。

「這是行銷方面的新範例，企業廠商可以將資金運用在積極運動群眾，而不是向傳統行銷公司支付大筆行銷費用，同時提高品牌知名度並完成社會責任。」Lympo 行銷長 Gintautas Nekrosius 表示。

從本質上講，Lympo 為每個平台參與者創造了一個有利的情境，用戶可以通過 LYM 代幣獎勵從健身活動中獲利，而舉行挑戰活動的廠商可以獲得來自全球目標群眾的關注。

Lympo 執行長 Ada Jonuse 表示，Lympo 的長期目標是成為所有健身的活動社區中心，他說道:「健康和健身產業需要自己的 Uber，這就是我們努力成為的目標。在未來，除了積極生活賺錢外，Lympo Run 用戶還可以輕鬆找到並與私人教練交流，獲取有關體育、健康方面的大量資訊。」