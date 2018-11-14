工程機械「拉響宏觀警報」：卡特彼勒遭遇兩年來最差業績

被很多人視為全球經濟晴雨表的卡特彼勒（Caterpillar）銷售業績正在拉響警報。

10 月，卡特彼勒全球銷售增速較年初增速「腰斬」，從 2 月的 36% 高點放緩至 18%，創出去年 9 月以來的最低水平。

卡特彼勒的兩大主要市場銷售增速均出現顯著放緩態勢。其在北美市場的三個月期滾動銷售增加 21%，較 9 月的 28% 明顯放慢，為 5 月以來最低增速。

表現更糟糕的市場是亞太地區，卡特彼勒在該市場的銷售大幅放緩至 20%，創出 2016 年 12 月以來最慢增速，而年初銷售增速還高達 51%。

諸如拉丁美洲、歐洲、非洲及中東（EAME）等次要市場的銷售增長表現穩定，或者說增幅不大。

好消息是：按照目前的速度，卡特彼勒的全球銷售仍需一年左右才能像 2013 年那樣陷入負增長，並在接下來的 51 個月內維持低迷狀態。當年的銷量不佳主要是因為中國經濟急劇放緩，美國頁岩行業陷入衰退。

儘管如此，目前這種銷售趨勢還是令人不安，畢竟中國經濟仍在下行態勢當中。並且，在年初達到頂峰之後，以卡特彼勒為代表的工業領頭羊的全球銷售業績已經大幅收窄。

上個月底公布的卡特彼勒財報顯示，儘管成本上漲，但第三季每股盈利依然創造了歷史同期最佳。但投資者並不買賬，當時卡特彼勒盤中暴跌近 10%，市值當月累計狂減近五分之一，為十年罕見。

華爾街見聞會員專享文章《卡特彼勒暴跌 商品市場的「金絲雀」開始叫喚了》中提及，自從美國對進口的鋁和鋼鐵加征關稅 7 個月以來，卡特彼勒花在熱軋鋼原材料上的成本已經漲了 36%，即使公司 轉嫁壓力，也無法打消投資者的顧慮。

文章提醒，卡特彼勒股價大跌就像煤礦中的金絲雀，提醒着投資者周期性衰退即將到來的危險。

截至昨日收盤，卡特彼勒股價報 126 美元，今年累計跌幅達到 20%。

華爾街分析師對卡特彼勒的股票評級整體上為中性。不過，一些分析師給出的最低目標價為 105 美元，意味著他們認為卡特彼勒股價還有 16% 的下跌空間。