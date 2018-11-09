Netflix亞洲市場新目標：印度

面對龐大的亞洲市場，所有網路巨頭都無法抵抗誘惑，對於流媒體公司奈飛（Netflix）亦是如此。奈飛表示，接下來在亞洲市場的重點目標將是印度。

周四，奈飛首席內容官 Ted Sarandos 向 CNBC 表示，亞洲年輕人口和日益增長的數字化人群，為奈飛增加國際訂閱者提供了一個難以置信的機會。他表示，奈飛在亞洲的發展尚處於早期，但該公司對亞洲的每個地區都有非常具體的舉措。

Sarandos 表示，在接下來的幾年裡，奈飛最主要的目標市場將是印度，希望利用印度對影音流的需求，增加 1 億人的訂閱用戶。他表示，印度大約有 4.5 億網路用戶，其中大約一半人正在 YouTube 上觀看影音，印度將成為一個非常令人興奮和可以着力的市場。

對於中國市場，Sarandos 表示，目前奈飛在中國還有一段路要走。目前，通過奈飛在中國與百度旗下的影音流媒體子公司愛奇藝簽訂了許可協議，在中國開展了一些業務並取得了一定的成績，不過奈飛尚未在中國開始獨立營運。

在亞洲的訂閱量已經超過了美國的 5800 萬人，公司在全球共有 1.37 億用戶。

而根據提供網路帶寬智能管理服務的公司 Sandvine 近日發布報告，奈飛已經占到了全球網路（不含中國和印度）流量的 15%；排第二的 Youtube 占 11.4%，剩餘的個位數流量占有率中，亞馬遜的 Prime Video 占比為 3.9%。

在瞄準印度市場時，奈飛也將與亞馬遜和 Hotstar 等公司展開競爭，這些網路公司都是在印度市場的先行者，在流媒體模式上於印度取得了成功。

10 月中旬，奈飛公布了亮眼的第三季財報，報告期內新增用戶 696 萬，其中美國新增訂閱用戶回升至 109 萬，高於第三季指引 40 萬，而國際新增用戶 587 萬，也遠超早前預期的 446 萬人次。

該公司預計，第四季將新增用戶 940 萬，遠超分析師此前 718 萬的預期。