盤前財經大事搶先讀2018年11月14日

今日操盤前瞻

美國 10 月消費者物價指數

日本第 3 季 GDP

南韓 10 月失業率

中國 10 月零售銷售

法說會：年興、力山、高雄銀、國泰金、永豐金

股臨會：中化、悠克

〈華碩法說〉Q4 營運力拚持平 看好電競趨勢 營收占比目標 2 成

華碩 (2357-TW) 昨 (12) 日召開線上法說會，展望後市，因市場不確定因素仍存在，因此以保守態度看待，對未來審慎樂觀，第 4 季適逢淡季，但內部目標是力拚持平，另外也持續看好電競產品趨勢，目標營收占比可達 20%。閱讀全文...

iPhone 需求下滑 蘋果還能靠「B 計畫」撐下去 倒楣的是供應商

據《彭博社》報導，雖然 iPhone 需求下滑，但蘋果仍可藉由高單價策略，以及 App Store、Apple Music 和 iCloud 等服務業務維持營收，猶如一套救急的「B 計畫」；相較之下，供應商則毫無退路。閱讀全文...

分析師警告 美國股市正大幅回檔修正 無處可躲

CNBC 著名分析師克雷默 (Jim Cramer) 週一說，美國股市正在經歷一次大幅回檔修正，而且並沒有基本面理由，可解釋目前的下跌走勢。值得注意的是所謂的 FANG 股票下挫。FANG 係指臉書，亞馬遜，Netflix 與 Alphabet，這些股票因市值高，且投資人持股比例高，對華爾街具有大幅影響力。閱讀全文...

〈布油入熊市〉油價跌破 60 美元 次月股市必跌？

10 月初每桶原油在 76 美元以上，現在跌破 60 美元，跌幅超過 20%，無論油價多頭還是空頭都該留意這樣陡峭跌勢其中意義。許多分析師卻憂心忡忡，因為油價大跌反映出經濟低迷時會出現需求趨緩的現象，而週一道指大跌 600 多點尤其反映出這樣的擔憂情緒。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉最嚴肅的泡沫？修正風險醞釀中！

輕輕地泡沫價格走了，正如它不經意輕輕地、由低價大漲上來一樣；過程中的多空翻動擾亂，一直在我心中蕩漾。泡沫般地股價揉碎在浮藻之間，沉澱了彩虹般的大多頭春夢。閱讀全文...