寶得利團客購物店轉戰海外有成 Q3終結連9季虧損

團客觀光購物店業者寶得利 (5301-TW) 今 (14) 日公布第 3 季財報，單季稅後純益 118 萬元，終結連續 9 季虧損，每股純益 (EPS)0.01 元，寶得利說明，由於馬來西亞收入持續增加，樂觀看待第 4 季業績表現將優於第 3 季，力拚明年全年轉盈。

寶得利前 3 季稅後虧損 3400 萬元，較去年同期虧 1.28 億元大幅轉好，每股虧損 0.25 元。

受中國來台觀光人數下滑衝擊，寶得利自 2016 年第 2 季後轉為虧損，面對兩年來國內觀光旅遊市場低迷不振，轉戰海外，成功將在台灣過去的經營經驗複製到馬來西亞市場。

寶得利在馬來西亞吉隆坡的 3 個據點，分別在 1 月底和 3 月試營運，試營運第 1 個月就開始獲利，主要因為公司掌握客源，與當地業者合作有成，目前每月約可接待超過 1000 團陸客團，近期更獲馬來西亞官方肯定，頒發最佳珠寶店的殊榮。

寶得利在馬來西亞拓點已反映在營收上，第 1 季營收 2.53 億元、第 2 季 3.87 億元、第 3 季 3.19 億元，年增率分別達 101.9%、129.8% 和 159.8%，截至第 3 季底馬來西亞占整體營收比重已達 60%。

展望第 4 季，寶得利樂觀看待，正值馬來西亞旅遊旺季，加上節慶送禮需求轉強，以及陸客團團質越來越好，馬來西亞 11 月上旬的營收較 10 月上旬成長超過 60%，處於持續成長趨勢，預期將會延續到年底。

另一方面，針對虧損據點，寶得利強調瘦身完畢，因此，第 4 季本業轉正可期。

寶得利已規劃於明年第 1 季在馬來西亞開出第 4 個據點，並接洽柬埔寨當地業者，將供貨給柬埔寨客戶，為海外收入再添動能。