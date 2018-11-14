騰訊(00700-HK)ADR收報274.85元 U+A0油股受壓

美股收市個別發展，在ADR交易的港股個別發展。港股ADR指數收報25696點，跌96點。
騰訊(00700-HK)今日將公布第三季季績，昨日股價仍十分波動，早盤一度跌逾3%，不過收市倒升1.4%。騰訊控股ADR收報274.85元，較港收市升0.45元。
券商對騰訊季度業績表現預測各異，按非通用會計準則(Non-GAAP)計算，估計騰訊第三季純利介乎近166億至206億元人民幣，按年由下跌3%至增長21%不等，普遍預期騰訊網遊收入最多只有1%的按年增長。
匯豐控股(00005-HK)ADR收報65.45元，較港收市升0.7元；港交所(00388-HK)ADR收報223.8元，較港收市跌1元；友邦(01299-HK)ADR收報64.48元，較港收市跌0.27元。
中人壽(02628)ADR收報16.49元，升0.03元。
國際油價重挫7%，中海油(00883-HK)ADR收報12.77元，較港收市跌0.55元；中石油(00857-HK)ADR收報5.67元，較港收市跌0.21元；中石化(00386-HK)ADR收報6.43元，較港收市跌0.23元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報74.56元，較港收市跌0.54元；聯通(00762-HK)ADR收報8.54元，較港收市升0.02元；中電信(00728-HK)ADR收報3.88元，較港收市跌0.03元。