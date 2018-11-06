Lowe's再關閉美加51家分店 傳亞馬遜HQ2將拆分2城市

居家裝飾連鎖店 Lowe's (LOW-US) 週一宣布關閉位於美國和加拿大另外 51 家表現不佳的分店，但 Lowe's 沒有詳細說明此舉可能造成多少人失去工作。

即將關閉的 Lowe's 分店地圖

最近幾季受到北美冬季漫長的影響，Lowe's 一直想方設法追趕同業勁敵 Home Depot，後者平均每家分店營業額都是 Lowe's 的 2 倍。

此外，跡象顯示，美國民眾對住房的支出下降，係因物價上漲以及住房營造 7 年熱潮已達頂峰，儘管許多元素仍顯示該產業依舊健康。

雖然 Lowe's 規模小得多，對亞馬遜和其他線上銷售商的曝險較低，但在面臨網購競爭加劇之際，這又是一波美國傳統零售商關閉分店的浪潮。

新執行長 Marvin Ellison 今年 7 月接手後就開始重整行動，稱他正在審視其不動產組合，並允諾移除銷售緩慢的產品並終止不成功的投資，隨後關閉了 Orchard Supply 99 家分店。

Orchard Supply 分店

該公司週一宣布，公司為關閉 Orchard Supply 的行動付出 3.9 億至 4.75 億美元成本，將導致每股費用介於 28 至 34 美分，或稅前費用 3 億至 3.65 億美元。

該公司 8 月提供的財測並未包含這些費用，當時該公司預期明年 2 月 1 日止的全財年 EPS 介於 4.5 美元至 4.6 美元。第三季財報將於 11 月 20 日公布。

該公司美國分店約 1800 家，加拿大分店約 300 家，預計 2 月之前完成此波關閉行動，其中一些美國分店將立即關閉。

瑞信分析師 Seth Sigman 認為，「這是提高分店生產力的積極行動。」週一 Lowe's 股價小漲 0.26%。

在傳統實體零售業關閉分店之際，亞馬遜的觸角分布又更廣闊。消息人士透露，網路購物巨擘亞馬遜 (AMZN-US) 的新總部 HQ2 將拆分 2 個城市，北維吉尼亞 (Northern Virginia) 和奧斯汀(Austin)。

亞馬遜最初曾表示，將在 HQ2 勝出的地點投資 50 億美元並聘僱 5 萬人力，美媒 Brian Sullivan 稍早報導，亞馬遜可能將投資額和聘僱人數拆分 2 地進行。

亞馬遜目前位於西雅圖的總部已經膨脹成巨大地標，不僅引起交通堵塞，還使當地住房成本上升，這使得 HQ2 有希望落腳的城市官員和住民都擔心同樣問題發生，美媒報導指出，這樣的擔憂是 HQ2 拆分兩地的原因之一。

然而，亞馬遜 HQ2 目前選擇哪處尚未定案，亞馬遜也拒絕回應置評請求。