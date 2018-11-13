賈躍亭首發聲 絕不向恆大出讓控制權 上汽入局分食網約車蛋糕

• 賈躍亭仲裁風波後首度發聲：絕不向恆大出讓控制權 2020 年 IPO

中國恆大 / 周二收盤 + 0.11%/ 報收 18.54 / 距年內高點 - 36%/ 距前低 + 1%

11 月 13 日， 搜狐財經「公司深讀」獲悉，賈躍亭在美國面向 FF 員工發表長篇講話，披露了「恆大入股及補充協議內幕」。針對恆大的投資，賈躍亭表示「誤讀了真實目的」。

「我們拒絕接受平庸，FF 生來顛覆的基因不容任何挑戰，我們絕不可能向恆大出讓控制權。而且我和公司管理層已經集體做出決定，將會正式收回 FF 中國的控制權和管理權。」在講話的結尾，賈躍亭表示。

中國恆大目前流動性趨於緊張，疊加 FF 投資生變，目前股價走勢疲軟，處在 18 元重要支撐附近。

市場復盤

上證指數 / 周二收盤 + 0.93%/ 報收 2654.88 / 距年內高點 - 26%/ 距前低 + 8%

深證成指 / 周二收盤 + 1.68%/ 報收 7963.66 / 距年內高點 - 32%/ 距前低 + 12%

創業板指 / 周二收盤 + 1.70%/ 報收 1392.05 / 距年內高點 - 27%/ 距前低 + 17%

恆生指數 / 周二收盤 + 0.62%/ 報收 25792.87 / 距年內高點 - 23%/ 距前低 + 5%

受外盤影響，今日 A 股市場低開，但在殼資源、創投板塊拉動下，指數震盪走高，陸續翻紅。午後三大股指持續發力，創業板一度漲超 2.3%，盤中重返 1400 點。

• 上汽入局分食網約車蛋糕

上汽集團 / 周二收盤 + 0.44%/ 報收 27.47 / 距年內高點 - 23%/ 距前低 + 4%

北京商報報導，11 月 12 日，上汽集團正式宣布開啟網約車業務。據了解，上汽集團推出的網約車平台「享道出行」將在 11 月 18 日試營運。

業內人士表示，網約車市場發展迅猛，作為國內產銷規模最大的汽車企業，上汽集團入局網約車市場將打破目前的競爭格局，但也面臨一定挑戰。

目前上汽集團股價在 27 元一線獲得支撐。

交易機會

• 蘋果摒棄前嫌與亞馬遜達成出售 iPhone 和 iPad 的協議

財華社提到，亞馬遜周五稱，假日購物季它將在全球鋪售更多的蘋果商品。兩大科技企業競爭對手放下往日分歧，攜手提振銷售。

未來幾周，亞馬遜將在美國、歐洲、日本和印度出售最新款蘋果 iPhone、iPad 和其它設備。以前亞馬遜只出售有限品種的蘋果商品，比如 Mac 電腦和 Beats 耳機。

蘋果 / 周一收盤 - 5.04%/ 報收 194.17 / 距年內高點 - 17%

近期蘋果股價迎來重要反轉，跌破了此前上升趨勢通道，周一再創調整新低，截至發稿，蘋果股價盤前下跌 1.5%。

亞馬遜 / 周一收盤 - 4.41%/ 報收 1636.85 / 距年內高點 - 20%/ 距前低 + 11%

目前亞馬遜盤前上漲 0.83%。

• 知名做空者 Left 看多 Facebook 做空奈飛

據新浪財經指出，知名的做空者 Andrew Left 周一對路透表示，因 Instagram 業務蒸蒸日上，已然回補 Facebook 空倉，但仍看準奈飛股價將下挫。

在 Facebook、蘋果、亞馬遜、奈飛及谷哥母公司 Alphabet 等 FAANG 股票當中，Left 表示他目前惟一作空的是奈飛的股票。

Facebook / 周一收盤 - 2.35%/ 報收 141.55 / 距年內高點 - 35%/ 距近期低點 + 2%

目前 Facebook 股價距離前低僅 2%，短期空頭意味明確，關注低點支撐。

奈飛 / 周一收盤 - 3.10%/ 報收 294.07 / 距年內高點 - 31%/ 距近期低點 + 8%

目前奈飛股價處於下降通道，短期關注前期低點 271 元的支撐。

42°C 早報提到的美股交易機會包括：

• 虎牙年增率扭轉虧損 盤前股價大漲 8%

• 歡聚時代 Q3 營收高增 盤後上漲 3%

• 宜人貸營收、凈利潤雙雙下滑 盤前股價下跌 7%

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：