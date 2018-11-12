樂視網公告遭王思聰旗下公司索賠 內部人士：只能催賈躍亭還錢

一直陷於資金危機的樂視網 (300104-CN) 麻煩仍舊不斷。

11 月 9 日，樂視網發布公司涉及訴訟的公告，指公司近期收到《仲裁申請書》，申請人為樂視體育 B 輪融資時引入的投資者北京普思、廈門嘉御、天弘創新，向樂視體育原股東 (包括樂視網、樂樂互動及北京鵬翼資產) 申請仲裁金額共約人民幣 2.4 億餘元。

這也代表樂視體系不但套牢了許多明星，連「首富之子」王思聰也開始向其要債。

王思聰旗下的北京普思，最早在 2015 年入股樂視體育，為樂視體育 A 輪融資方，目前持有樂視體育 3.96% 股份，為樂視體育第 8 大股東。

北京普思在《仲裁申請書》中稱，2016 年樂視體育在未經董事會或股東會同意的情況下，擅自向其關聯方樂視控股出借了人民幣 40 多億元的資金。由於資金被關聯公司佔用，樂視體育的正常經營活動受到嚴重影響。作為股東的北京普思和其他投資方多次要求樂視體育及其原股東解決資金占用問題，但其始終未能解決，也沒有採取任何補救措施。

北京普思稱，樂視體育的違約行為嚴重損害了申請人的股東利益，其持有樂視體育的股權價值貶值，投資成本面臨全部虧損，依據協議，樂視體育應賠償北京普思的損失。

與此同時，樂視體育還面臨回購責任。2016 年 4 月份，樂視體育再次引入 B 輪投資者，簽署了《B 輪股東協議》和《B 輪融資協議》，新增投資者 40 餘方分別以現金、債轉股形式增資，投資款共計人民幣 78.33 億元。

B 輪投資者中的廈門嘉御、天弘創新均向樂視體育發起仲裁，要求樂視體育原股東買回其所持有的樂視體育全部股權。

樂視體育目前仍處於癱瘓狀態，因此上述公告中涉及的幾家樂視體育投資人 (北京普思、廈門嘉御、天弘創新) 均作出了仲裁申請，要求樂視體育融資時的承諾方支付股權回購款、損失及律師費用等，共計人民幣 2.4 億元。

不過，對於樂視體育股東的索賠，樂視網並不承認其法律效力。公司稱，北京普思、廈門嘉御、天弘創新所起訴事項未履行上市公司《公司章程》及相關法律法規規定的審批、審議、簽署程序，其法律效力存疑。

有樂視網內部人士表示，這些都是賈躍亭欠下的爛帳，誰欠的錢誰還。公司也只能督促賈躍亭還錢。