有權審財務 恒大健康對賈躍亭提全面反訴 股價急拉近5%

恒大健康 (0708-HK) 對賈躍亭提起全面反訴，股價開盤急漲 4.88%，截至午盤，報港幣 13 元，漲 2.362%。

恒大健康股價走勢 (圖：新浪財經)

恒大健康與法拉第未來 (FF) 的爭拗持續，恒大健康公布，根據股東協議，旗下時穎有權審查合資公司 Smart King 的財務狀況，惟賈躍亭及合資公司阻止時穎進行相關工作，令時穎無法知悉合資公司的財務情況。

時穎昨 (7) 日已經對賈躍亭及合資公司 Smart King 提出仲裁全面反訴，要求賈躍亭及合資公司履行合約。

恒大健康指出，賈躍亭及合資公司強行趕走時穎委派的出納員、阻止時穎財務人員進場進行財務審查，以致時穎無法了解合資公司的財務狀況。而按照股東協議，時穎有權進行財務審查，並且向合資公司委派出納員，同時約定如果出納員七天不簽字即視為同意付款。

FF 今 (8) 日針對恒大健康反訴 Smart King 發佈聲明，稱多次主動向投資方提供完整和專業的財務報告和資金規劃。

對此，知情人士表示，FF 此前向恒大提供的財務報表均是籠統的概括性資料，主要是支出的大項，以及資金需求的依據，並無具體使用明細，完全不符合財務報告標準。

根據公司法的相關規定，董事都應享有財務知情權，這是最基本的財務常識問題。FF 至今尚未向恒大提供 2017 年以及 2018 年上半年的審計報表。

恒大健康與 FF 的糾紛在 10 月初「浮出水面」，當時賈躍亭一方向香港國際仲裁中心提出仲裁，要求剝奪時穎的權利。事件在 10 月底有初步裁決，惟雙方各執一詞，FF 指恒大有關裁決的公告誤導，企圖混淆 FF 勝訴真相，接近恒大的人士指出，FF 及賈躍亭偷換概念、混淆視聽及誤導公眾，並稱恒大內部正考慮對 FF 及賈躍亭提出訴訟。