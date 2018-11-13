【華冠投顧】幸運星-大人們護盤心意已決！！！洗得越兇……飆股漲得越猛！！！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：2498 宏達電、1526 日馳、3049 和鑫、2408 南亞科、4958 臻鼎 - KY

iPhone 的臉部辨識技術供應商 Lumentum（盧蔓藤）下修未來營收及獲利預測，並透露除了蘋果外，還有其他大客戶要 Lumentum「大幅減少出貨」！！市場投資人擔憂引發蘋果股價大跌 5%。高盛近期捲入金融弊案股價暴跌 7.5%，昨晚兩項利空拖累美股道瓊大跌 602 點，NASDAQ 大跌 2.78%。費半跌幅更重達 4.43%。台股開低，而 Lumentum 重要代工廠 3105 穩懋直接摔跌停，2455 全新一度跌停，蘋概股如 2317 鴻海、2474 可成、3406 玉晶光、6153 嘉聯益、2327 國巨、4938 和碩、2356 英業達等籌碼凌亂繼續破底。控盤者今日全力拉抬大型權值股 2408 南亞科（實施庫藏股）、1216 統一、4904 遠傳等穩住盤勢，收盤指數僅下挫 55 點，上下震幅達 161 點，成交量 1,118 億元。OTC 部分雖然 PA 功率放大器 3105 穩懋跌停，4966 譜瑞 - KY 等重跌，但幸運星老師昨日在《股市幸運星》節目中也特別叮嚀大家，矽晶圓是控盤者護 OTC 的重心…… 都看到了吧！5483 中美晶最後一盤狂拉了 13 檔！！帶動矽晶圓穩住 OTC 收盤跌幅為 0.3%，成交量仍然低迷僅 198 億元…… 這是典型的 OTC 人工盤……

幸運星分享三天的強勢股－1526 日馳連續三天漲停！！昨天分享的 3049 和鑫今天還是漲停！！2498 宏達電今天盤中也漲停，6266 泰詠創新高，2388 威盛創反彈新高…… 今天轉強的有 1262 綠悅 - KY、3144 新揚科、2408 南亞科（庫藏股）、4915 致伸、8046 南電、5269 祥碩、8069 元太、6525 捷敏 - KY（前天分享）、3511 矽瑪、4958 臻鼎 - KY、3665 貿聯 - KY……

弱勢股有 3105 穩懋、2455 全新、2360 致茂、4966 譜瑞 - KY、6411 晶焱、3529 力旺、6505 台塑化、6452 康友 KY……

大人們護盤心意已決！！！洗得越兇，飆股漲得越猛？？？？ ……… 詳情請免費加入幸運星 LINE 粉絲群，免費隨點隨聽《股市幸運星》節目……

最後祝大家明日操作順利！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

歡迎免費加入林幸蓉老師的 Line 群組 ID：http：//line.me/ti/p/@lucky777

詳細操作策略，請加入林幸蓉 老師 Line 群組

服務電話：(02)6630-3237

華冠投顧官網：https：//goo.gl/Sxjorg