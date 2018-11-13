中保Q3獲利現穩定成長 前三季EPS 3.42元

中保 (9917-TW) 逐步調整業務內容，獲利也隨之成長，中保今 (13) 日公布最新財報，稅後純益 5.14 億元，季增 9.25%，年增 1.99%，每股純益為 1.16 元；累計前三季稅後純益為 15.1 億元，年減 15.84%，每股純益為 3.42 元。

中保主管指出，中保前三季稅後純益 15.1 億元，出現較去年衰退原因在於因去年認列國產建材實業 (2504-TW) 出售土地利益及處分台灣視訊蘇州廠資產，估計高達 4.4 億元，墊高比較基期而出現年衰退。如去年扣除這 4.4 億元的業外獲利，今年的前三季本業獲利則已較去年同期成長。。

中保最新財報顯示，第 3 季營收 33.14 億元，毛利率 36.26%，季減 0.56 個百分點，年增 0.44 個百分點，稅後純益 5.14 億元，季增 9.25%，年增 1.99%，每股純益為 1.16 元；累計前三季營收 98.86 億元，毛利率 36.65，年增率 0.65 個百分點，稅後純益為 15.1 億元，年減 15.84%，每股純益為 3.42 元。

中保主管指出，在人力成本的最低工資、時薪及勞健保逐年增加，多數社區、辦公大樓等用戶為了減少成本的衝擊，開始找尋簡化人力的解套方式，中保從去年底即開始佈局，推出「中保無限＋智慧樓管方案」即所謂「換警專案」，透過物聯網服務系統，取代傳統駐衛警的人力，也提升管委會或客戶的管理效能。產品上市後，詢問度相當多，預計為中保無限＋帶來新一波業績的成長。中保無限＋自推出後，客戶數穩定成長，目前即將突破 6 萬戶。



同時，在全球天氣異常，暴雨所帶來的水害與土石流，及地震頻頻所造成設備、設施與建築物的破壞。看好智慧災防的需求，中保子公司中保防災營業項目含地震預警系統、水情監測系統、橋樑監測系統、建物結構體監測系統及邊坡監測系統等。中保防災今年營收及獲利較去年大幅成長，累計至 10 月營收年成成長 297.48%，未來幾年仍可攀高。



中保在看好社會住宅與智慧城市未來展望，中保統整集團資源，整合機電、弱電及消防的機電總包方式與中保無限＋的物聯網技術，跨入營建工程，未來智慧大樓的智慧化工程，都可以由中保來完成。子公司台濼控制逐步轉型，將從過去的環控及燈控業務，走到機電總包的整合，目前已陸續承攬多件上億元的案件。