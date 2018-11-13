發展AI火力全開 廣達成立「AI實驗室」 在台啟動新一波大獵地

廣達 (2382) 董事長林百里看好 AI 人工智慧的發展，積極佈局中，今年更進一步成立「AI 實驗室」，初期朝向醫療、智慧製造與智慧家庭等領域邁進，同時因應林口總部空間不敷需求，正尋找新廠址因應，也同時解決美中貿易戰轉廠需求。林百里表示，廣達今年已經 30 歲，他也已經 70 歲，加起來 100 歲了，要重新思考要做什麼事，AI 就是廣達找到的下一階段的目標。他說，他去研究每個國家 AI 戰略，發現每個國家都有很多不同的戰略要開拓 AI 經濟與產業，一定需要很多硬件，這個大好機會讓他越想越興奮，整個人「好像回到 30 年前創業時的心情」，也認為廣達未來的路無限寬廣。



林百里指出，既然 AI 的道路如此寬廣，廣達需要的工廠與研究實驗室都要很大，因此原來林口的企業總部已經不敷需求。他笑稱，當初 2004 年搬進林口總部時，想說還有很多位子要怎麼填滿，沒想到現在已經滿滿滿，包括研究、行銷與高端製造，空間都已不夠。



外傳廣達這波為了美中貿易戰打算要另覓 2 萬坪土地建廠，林百里沒有證實所需土地的面積，但是坦言這次的新廠區需求確實存在。他表示，智慧製造所採用的機械手臂，需要的空間比人力多很多，配合廣達 AI 的發展，要趕快找土地，同時把台灣包括人才與地理位置的價值盡量發揮利用，因此，現在廣達重新定義發展方向後，人員也都要重新訓練。



他指出，AI 應用非常多元，就他目前的研究就至少有 12 種不同的應用，「這麼好玩的事情講不完的」，當中很多都是醫療、製造、交通、資安、社交等領域，包括新聞業也有很多的 AI，像是 AI 記者、AI 主播，預期 10 年後，AI 會取代 30% 的行業，「是很大的市場」。

