廣達Q3業內外皆美 財報優於預期 前三季EPS 2.85元

廣達 (2382) 公告第三季財報，表現優於預期，單季營益率提升到 1.57%，營業利益 44.26 億元，創 4 季新高，較上季大增 83%，年減 8.4%，再受惠於 13.93 億元的匯兌收益，稅後盈餘為 47.08 億元，季增 33.2%，年增 17.8%，EPS 1.22 元。展望第四季，廣達指出，筆電因英特爾 CPU 缺貨衝擊，預估出貨量將比第三季下滑 5% 左右，雲端伺服器則受惠於資料中心以及其他垂直應用的領域所增加之需求，整體展望仍佳。



廣達第三季筆電、伺服器出貨均優於內部預期，筆電單季出貨 990 萬台，較第二季的 920 萬台增加 7.6%，加上伺服器出貨也超出目標，單季合併營收為 2821.52 億元，季增 35.5%，年增 2.2%，毛利率在高單價筆電占比拉高之下雖下滑，但受惠較高毛利率的伺服器平衡，單季 4.39%，僅較第二季 4.45% 以及同期的 4.48% 略減，同樣優於內部預期。



因此，廣達第三季營益率 1.57%，優於上季的 1.16%，趨近同期的 1.75%，營業利益來到 44.26 億元，較第二季大增 83%，同比下滑 8.4%，稅後盈餘 47.08 億元，EPS 為 1.22 元。



累計前三季合併營收 7113.07 億元，年減 3.8%，毛利率 4.3%，營益率 1.4%，年減 0.4 個百分點，營業利益 97.81 億元，年減 27.5%，稅後盈餘 109.77 億元，年增 2%，EPS 2.85 元。

