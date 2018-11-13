【豐銀投顧】貿易戰只會暫停不會結束

◆盤勢分析

今天早上之所以能開低走高，原因是盤中傳出中美兩國有意對貿易戰爭之事停戰。事實上，「中美貿易大戰」本質上是一個由媒體所塑造出來吸引大家目光的標題。照白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）等人的設計，目前特朗普對中國施加的壓力，根本微不足道，只是前哨戰，還遠遠談不上「戰爭」兩字。還有人用川普在期中選舉 "挫敗" 這兩個字眼笑他，事實上，民主黨所期待的 "藍色海嘯" 並沒有出現出現，民主黨在眾議院得到的席次，只符合上屆總統大選的全國選票比例罷了，和過去相比，這一次民主黨拿到的席次是不及格的！

媒體操作的手法總讓是會讓讀者沉迷於中。形塑出~「都是老美發動的，中國是受害無辜的」這種印象，但今天連民主黨領袖都出來說話了，美國對中國的貿易不平衡問題，在美國基本上是不存在歧見的。也就是說，川普調整美中貿易的手法也許存有異同，但是大方向、基本上砲口是一致的。這個力量很多人還弄不清楚，這可會改變原本的產業趨勢以及全球流動性趨勢，所以你看到企業轉出中國的趨勢，以及資金流出中國的方向，這是一脈相承下來的。這一波美元、美股獨強，新興市場走弱的原因，不都是從這裏來的？

所以投資人要知道，美中兩地整體股市的相對強弱就會形成兩國截然不同的走勢，因為這是美國政策轉向所驅動出來的力量。大國的政策轉變，通常是以十年為一個單位，最長可以延續十年二十年甚至三、五十年！所以將造成整個股市而非個別產業的強弱。這是避險基金運作的基本核心觀念。有這個瞭解，就不會陷在 "A 股入摩" 或者準備將中國股市權重調高 20% 的片面文字上。台灣的分析者老就是在 "A 股入摩商機"、"一帶一路商機"，這根本只會害死自己！看看這幾年，人民幣 TRF、陸股 ETF，哪一項沒讓你慘賠的？昨天我們才說這個盤跌不到哪去，今天就開低走高，未來還是維持橫盤震盪，不要過度悲觀，祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師