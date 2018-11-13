金麗-KY Q3毛利率回溫 前三季EPS 1.56元 Q4營運有望優於去年

金麗 - KY(8429) 第三季營收 7.6 億元、稅後淨利 0.69 億元、每股稅後盈餘 (EPS)0.38 元，前三季 EPS 1.56 元。金麗 - KY 指出，第三季旗下休閒服飾事業銷售已開始逐步回穩並逐步重回成長力道，惟受人民幣貶值不利因素干擾，雖然使得營運表現較去年同期減少，但隨著成本控制得宜，毛利率已上升 26.31%，整體衰退幅度已可看見逐步收斂。金麗 - KY 表示，集團自去年起採取「品牌＋代工」策略，提升休閒鞋代工營收比重，挹注集團擁有穩定營運現金流支持旗下 G-Apple、e.t.、以及美愛美等品牌市場發展，其中，第三季代工銷售比重攀升至 15% 左右，此外，隨著近年中國休閒服飾產業品牌調整已進入健康階段，旗下 G-Apple、e.t. 雙品牌共 18 個省份代理商，遍及中國各地近 800 間實體銷售據點，已自今年下半年起各地區域代理商備貨力道較以往成長，其中鞋類及牛仔服飾系列銷售表現相對穩定，帶動整體銷售表現。



金麗 - KY 進一步表示，第三季整體毛利率與營業利益率達 26.31%、12.84%，亦較去年同期的 20.09%、7.55% 提升，主要受惠於旗下 G-Apple、e.t. 雙品牌持續強化研發設計新款休閒服飾產品，保持產品平均單價，並提升牛仔服飾銷售以進一步優化產品銷售組合，在成本控制得宜狀況下，發揮生產效率，得以提升毛利率，而隨著擴大休閒鞋代工接單表現，挹注福建晉江廠整體產能稼動率保持一定水準，也帶動營運獲利表現持續精進。



展望第四季，金麗 - KY 持樂觀看法。以 G-Apple、e.t. 雙品牌下半年訂貨來看，第四季整體營運表現有機會優於去年同期水準，在休閒服飾方面持續以「品牌＋代工」雙路並進策略發展；而目前自有美妝品牌「MegustaMe 美愛美」正積極開發初春新系列產品，透過品牌代理商將觸角延伸至中國地區，進一步提升品牌知名度，將可望擴大美妝事業於中國地區銷售之授權金收益，創造整體營運另一成長引擎。





