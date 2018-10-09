中國十一連假備貨升溫 金麗-KY 9月營收月增8.40%

金麗 - KY(8429)9 月營收 2.90 億元，月增 8.40%，年減 1.12%；累計 1-9 月營收 28.84 億元，年減 10.39%。金麗 - KY 指出，因人民幣貶值影響 9 月營收較去年同期減少 1.12%，然旗下休閒服飾 G-Apple、e.t. 雙品牌受惠進入中國金九銀十、十一連假銷售旺季，代理商備貨力道回溫，以人民幣營收表現觀察，帶動單月營收已連續二月恢復年成長態勢。金麗 - KY 表示，集團近年來持續針對旗下休閒服飾與美妝雙事業體進行體質及策略優化效益漸顯，看好中國休閒服飾產業結構調整已步入良好階段，加上第三季受惠秋冬新款休閒服飾旗下各省代理商拉貨力道增溫，將有助於提高旗下 G-Apple、e.t. 雙品牌銷售表現，帶動整體營運表現穩步成長。



金麗 - KY 指出，集團旗下代理商遍及 18 省有近 800 間實體銷售據點，其中，聚焦中國三、四線城市為主的 G-Apple 品牌目前於中國廣東、四川及江西等省分仍保持良好市場占有率，今年前三季營收比重達 30% 以上，除此之外，過去集團以鞋類代工起家，仍持續國內外品牌皆保持良好的合作關係，除生產自有品牌休閒鞋產品，亦彈性承接鞋類代工訂單，提供集團穩定的銷售基礎與品牌競爭優勢，今年前三季整體代工比重提升至 10% 以上，藉由彈性調配自有品牌生產與代工訂單的產線，有助於提升旗下鞋類生產基地福建晉江廠維持良好之產能利用率。



展望第四季，金麗 - KY 持審慎樂觀看法。以 G-Apple、e.t. 雙品牌下半年訂貨來看，有優於去年同期水準，在休閒服飾方面持續以「品牌 + 代工」雙路並進策略發展，並積極針對旗下 G-Apple、e.t. 雙品牌強化研發設計、行銷推廣等力道，以期用穩定的現金流支撐品牌轉型升級。